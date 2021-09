Avellino, l'altro volto del test: Scognamiglio a parte, dubbio Maniero Infortunio per la punta nella sfida. Plescia non era a disposizione dello staff tecnico

Nel giorno del primo allenamento di Antonio Di Gaudio con l'Avellino la squadra biancoverde ha firmato il tris sulla Nocerina nei 90 minuti dell'amichevole organizzata con i molossi. Le reti di Antonio Messina, Luigi Silvestri e Giuseppe Carriero nella ripresa dopo un primo tempo chiuso con il parziale di 0-0 e con i dubbi per Riccardo Maniero: la punta è stata sostituita sul finale della prima frazione a causa di un colpo alla tibia destra. Nelle prossime ore lo staff tecnico rivaluterà la condizione fisica di Maniero a meno di 48 ore dal derby con la Juve Stabia (calcio d'inizio sabato alle 20.30 al "Menti"). Piero Braglia non ha potuto contare su Vincenzo Plescia, che non figurava nella lista presentata dall'Avellino per l'amichevole. Problemi gastrointestinali per l'attaccante ex Vibonese. Inoltre, Gennaro Scognamiglio ha proseguito nel lavoro differenziato: diversi dettagli verso la sfida con le vespe per Braglia.

In basso, la fotogallery Avellino - Nocerina 3-0, e tu c'eri al Partenio?

Il tabellino.

Amichevole

Avellino-Nocerina 3-0

Marcatori: 11′ st Messina (AV), 27′ st Silvestri (AV), 39′ st Carriero (AV)

Avellino: Pane (33' st Pizzella), Rizzo (16' st Forte), Tito (16' st Sbraga), Aloi (16' st Konoute), De Francesco (16' st Mastalli), Dossena (16' st Silvestri), Bove (16' st Carriero), Messina (16' st D'Angelo), Maniero (44' pt Gagliano), Matera (16' st Mignanelli), Micovschi ( 29' st Capone). All. Braglia

Nocerina: Altumi (25' st Pitarresi), Menichino (20' st Pietroluongo), Garofalo (30' st Barone), Vecchione, Rizzo, Donida, Esposito (15' st Saporito), Donnarumma (40'st Sellitti), Simonetti (15' st Gallo), Palmieri (40' st Gaudino), Talamo (40' st Chietti). All. Cavallaro

Ammoniti: 44’ pt Maniero, 13’ st Dossena