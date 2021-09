Juve Stabia - Avellino, ecco dove vederla in diretta tv e streaming Tre opzioni per seguire il derby in programma sabato (ore 20,30) allo stadio "Menti"

Scatta il conto alla rovescia per Juve Stabia – Avellino, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C, in programma sabato, alle 20,30, allo stadio “Menti”. La gara rientra tra le otto che saranno trasmesse in diretta anche su Sky Sport (satellitare e digitale terrestre) in seguito all'accordo per la trasmissione di una selezione di partite per i titolari del pacchetto Calcio. La fruizione sarà, ovviamente, garantita pure su ElevenSports.com in modalità OTT.

Di seguito il palinsesto televisivo delle gare valide per il secondo turno.

Sabato 4 settembre 2021

Girone A

Padova – Pergolettese (ore 17,30)

Eleven OTT

Sky Sport 252 (Satellitare)

Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

Pro Sesto – Pro Vercelli (ore 17,30)

Eleven OTT

Sky Sport 253 (Satellitare)

Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

Girone C

ACR Messina – Palermo (ore 17,30)

Eleven OTT

Sky Sport 251 (Satellitare)

Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

Catania – Fidelis Andria (ore 20,30)

Eleven OTT

Sky Sport 251 (Satellitare)

Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

Juve Stabia – Avellino (ore 20,30)

Eleven OTT

Sky Sport 252 (Satellitare)

Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

Campobasso – Taranto (ore 20,30)

Eleven OTT

Sky Sport 253 (Satellitare)

Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

Domenica 5 settembre 2021

Girone B

Carrarese – Pescara (ore 17,30)

Eleven OTT

Sky Sport 251 (Satellitare)

Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

Lucchese – Cesena (ore 17,30)

Eleven OTT

Sky Sport 252 (Satellitare)

Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)