Avellino, il punto sulle condizioni di Maniero, Plescia e Scognamiglio L'ex Eusepi guiderà l'attacco della Juve Stabia. Rubino: "Qui con rabbia e determinazione"

Cresce l'attesa per Juve Stabia – Avellino, valida per la seconda giornata del girone C di Serie C, in programma sabato con calcio d'inizio alle 20,30. Sponda biancoverde, Braglia e lo staff medico monitorano con attenzione le condizioni di Plescia, Maniero e Scognamiglio. L'attaccante ex Vibonese è alle prese con un virus intestinale che gli ha impedito di scendere in campo nell'amichevole contro la Nocerina. Un test, risolto con il risultato finale di 3-0, in occasione del quale l'ariete partenopeo è rimasto vittima di una forte contusione allo stinco della gamba sinistra, lasciando anzitempo il rettangolo di gioco. Il primo dovrebbe recuperare ed essere regolarmente a disposizione, il secondo potrebbe accomodarsi in panchina al “Menti”. Con lui, nella migliore delle ipotesi, ci sarà il difensore, ex delle vespe, alle prese con noie a una caviglia, che ne hanno comportato la sostituzione dopo essere subentrato contro il Campobasso. L'esperto centrale lavora a parte sotto la supervisione del preparatore atletico Francesco Capistrano. In preallarme Gagliano e Messina. Nel pacchetto arretrato rientrerà, però, dalla squalifica Dossena (al pari di Aloi a centrocampo e dello stesso Maniero, in dubbio, in attacco). Sul fronte gialloblù Novellino è pronto a lanciare dal primo minuto l'ex centravanti dei lupi Eusepi, ultimo arrivo, in ordine cronologico, dal mercato per la gioia del club e del direttore sportivo Raffaele Rubino: “Le variabili erano tante. Non tutti sono predisposti o disposti a venirsi a giocare in una piazza così bella, avvincente e calorosa, però, devo dire che Eusepi ha risposto con rabbia e con voglia di venire qui: la rabbia per altri motivi, che non ci riguardano, e, invece, con grande determinazione e passione per poter fare una stagione importante qui. Portarlo a Castellammare di Stabia è stata abbastanza dura”.