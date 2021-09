Avellino, date e orari: il cammino dalla quarta alla quattordicesima giornata Serie C, girone C: la Lega Pro ha comunicato il programma con anticipi e posticipi

La Lega Pro ha ufficializzato il programma gare dalla quarta all'undicesima giornata del girone di andata sia per quanto riguarda le date, sia per ciò che concerne gli orari d'inizio. Al netto di eventuali variazioni, per esigenze organizzative e/o televisive, ecco il quadro delle partite relative al girone C di Serie C nei turni sopra indicati.

Quarta giornata di andata: sabato 18, domenica 19, lunedì 20 settembre 2021,

ACR Messina - Virtus Francavilla (domenica, ore 14,30)

Catania - Bari (domenica, ore 14,30)

Fidelis Andria - Vibonese (domenica, ore 14,30)

Juve Stabia - Campobasso (sabato, ore 17,30)

Latina - Foggia (domenica, ore 14,30)

Monopoli - Avellino (lunedì, ore 21)

Paganese - Taranto (domenica, ore 14,30)

Palermo - Catanzaro (domenica, ore 14,30)

Potenza - Monterosi Tuscia (domenica, ore 14,30)

Turris - Picerno (domenica, ore 14,30)

Quinta giornata di andata: sabato 25, domenica 26, lunedì 27 settembre 2021

Avellino - Potenza (domenica, ore 14,30)

Bari - Paganese (domenica, ore 14,30)

Campobasso - Fidelis Andria (domenica, ore 14,30)

Catanzaro - Catania (lunedì, ore 21)

Foggia - Juve Stabia (domenica, ore 14,30)

Monterosi Tuscia - Palermo (domenica, ore 14,30)

Picerno - ACR Messina (domenica, ore 14,30)

Taranto - Latina (domenica, ore 14,30)

Vibonese - Turris (domenica, ore 14,30)

Virtus Francavilla - Monopoli (domenica, ore 14,30)

Sesta giornata di andata: sabato 28, domenica 29, lunedì 30 settembre 2021

ACR Messina - Bari (mercoledì, ore 18)

Avellino - Catanzaro (giovedì, ore 21)

Catania - Turris (giovedì, ore 21)

Fidelis Andria - Foggia (mercoledì, ore 18)

Latina - Juve Stabia (mercoledì, ore 18)

Monopoli - Picerno (mercoledì, ore 18)

Paganese - Vibonese (mercoledì, ore 18)

Palermo - Campobasso (mercoledì, ore 18)

Potenza - Virtus Francavilla (mercoledì, ore 18)

Taranto - Monterosi Tuscia (mercoledì, ore 18)

Settima giornata di andata: sabato 2, domenica 3, lunedì 4 ottobre 2021

Bari - Monopoli (domenica, ore 17,30)

Campobasso - Paganese (domenica, ore 17,30)

Catanzaro - Fidelis Andria (domenica. ore 17,30)

Foggia - ACR Messina (domenica, ore 17,30)

Juve Stabia - Palermo (lunedì, ore 21)

Monterosi Tuscia - Avellino (domenica, ore 17,30)

Picerno - Catania (domenica, ore 17,30)

Turris - Latina (domenica, ore 17,30)

Vibonese - Potenza (domenica, ore 17,30)

Virtus Francavilla - Taranto (domenica, ore 17,30)

Ottava giornata andata: sabato 9, domenica 10, lunedì 11 ottobre 2021

ACR Messina - Monterosi Tuscia (sabato, ore 17,30)

Avellino - Virtus Francavilla (sabato, ore 17,30)

Bari - Turris (domenica, ore 17,30)

Catania - Juve Stabia (domenica, ore 17,30)

Latina - Picerno (domenica, ore 17,30)

Monopoli - Campobasso (domenica, ore 17,30)

Paganese - Catanzaro (domenica, ore 17,30)

Palermo - Foggia (domenica, ore 17,30)

Potenza - Fidelis Andria (domenica, ore 17,30)

Taranto - Vibonese (domenica, ore 17,30)

Nona giornata andata: sabato 16, domenica 17, lunedì 18 ottobre 2021

Campobasso - Bari (domenica, ore 14,30)

Catanzaro - Taranto (domenica, ore 14,30)

Fidelis Andria - Avellino (domenica, ore 14,30)

Foggia - Monopoli (domenica, ore 14,30)

Juve Stabia - Picerno (domenica, ore 14,30)

Monterosi Tuscia - Paganese (domenica, ore 14,30)

Potenza - ACR Messina (domenica, ore 14,30)

Turris - Palermo (domenica, ore 14,30)

Vibonese - Latina (domenica, ore 14,30)

Virtus Francavilla - Catania (domenica, ore 14,30)

Decima giornata andata: sabato 19, domenica 20, lunedì 21 ottobre 2021

ACR Messina - Vibonese (mercoledì, ore 21)

Bari - Foggia (mercoledì, ore 21)

Catania - Avellino (mercoledì, ore 21)

Latina - Catanzaro (mercoledì, ore 21)

Monopoli - Juve Stabia (mercoledì, ore 21)

Paganese - Potenza (mercoledì, ore 21)

Palermo - Virtus Francavilla (mercoledì, ore 21)

Picerno - Monterosi Tuscia (mercoledì, ore 21)

Taranto - Fidelis Andria (mercoledì, ore 21)

Turris - Campobasso (mercoledì, ore 21)

Undicesima giornata andata: sabato 23, domenica 24, lunedì 25 ottobre 2021

Avellino - Paganese (domenica, ore 14,30)

Campobasso - Picerno (domenica, ore 14,30)

Catanzaro - Monopoli (domenica, ore 14,30)

Fidelis Andria - Turris (domenica, ore 14,30)

Foggia - Taranto (domenica, ore 14,30)

Juve Stabia - ACR Messina (domenica, ore 14,30)

Monterosi Tuscia - Catania (domenica, ore 14,30)

Potenza - Latina (domenica, ore 14,30)

Vibonese - Palermo (domenica, ore 14,30)

Virtus Francavilla - Bari (domenica, ore 14,30)