Novellino: "Scusa Avellino, ma voglio batterti per far felici i nostri tifosi" L'ex tecnico dei lupi carica la Juve Stabia: "Loro forti, ma noi determinati a fare risultato"

La sfida nella sfida. Dopo Piero Braglia è toccato a Walter Alfredo Novellino presentare il derby tra Juve Stabia e Avellino in programma domani, alle 20,30, allo stadio “Menti”, valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2021/2022: “Avellino è la mia città. Ad Avellino sono nato, ho vissuto e allenato. Sarà una partita particolare, ma è pur sempre una partita. Affrontiamo una squadra forte, guidata da un amico. La gara è importante, dovremo prestare grande attenzione. Non concordo con chi dice che è stato un Avellino deludente quello visto contro il Campobasso. La loro condizione non è ottimale, ci vorrà un po' di tempo per arrivare alla migliore forma fisica e assestarsi. Noi abbiamo acquistato un grande attraccante, Eusepi, e speriamo che già da domani ci dia una grande mano. Lui e Di Gaudio sono le ciliegine sulle rispettive torte. I nostri tifosi ci danno tanto calore e spinta. Dobbiamo ringraziarli per quello che già ci hanno dato ad Andria. Rivederli dalla nostra parte ci rende gioiosi e determinati a fare risultato. Io lavoro come Braglia per ottenere risultati e fare il meglio possibile. Sento tanto questo derby, proprio come lui. Vorrei regalare una grande gioia ai nostri tifosi. Obiettivi? Lo ripeto: la salvezza e poi si vedrà. Abbiamo giovani importanti. Ho ringraziato la società per aver preso un grande calciatore qual è Eusepi, sposta gli equilibri. Di Avellino ho grandi ricordi, ho un grande rapporto con tutti. Le partite non cambiano quello che uno ha dentro, ma ci sono 3 punti importanti in palio che noi vogliamo conquistare. Braglia? Sembra un burbero, ma è una persona eccezionale con cui ho anche giocato. Spero che faccia bene dopo questa partita. L’Avellino ha fatto tanti investimenti, ma anche noi”.