Monopoli, Colombo: "L'Avellino ha l'obbligo di tentare di vincere il campionato" La probabile formazione dei biancoverdi pugliesi, che dovranno fare a meno di un ex dei lupi

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, per la gara casalinga con l'Avellino in programma domani, alle 21, allo stadio “Veneziani", valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. Indisponibili gli acciaccati Baraye, Borrelli e Viteritti.

La vigilia del match nelle parole del tecnico dei pugliesi, Alberto Colombo: “I risultati dell'Avellino non li prendo in considerazione perché ha offerto sempre prestazioni di alto spessore. Sono una squadra che ha l'obbligo di tentare di vincere il campionato assieme a Bari e Catanzaro, per esperienza dell'allenatore e qualità della rosa. L'Avellino sta vivendo un momento complicato, ma solo sul piano dei risultati. Dobbiamo prestare la massima attenzione perché sarà sicuramente una partita difficile. Loro vivono una pressione ambientale e mediatica diversa dalla nostra, noi abbiamo più possibilità di sbagliare e rimediare agli errori. Mi aspetto un animale ferito, l'Avellino vorrà cambiare il suo trend. Dobbiamo solo pensare a scendere in campo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, consapevoli di dover affrontare una squadra con molti punti di forza. Bizzotto ha sentito un fastidio dietro al ginocchio nel ricadere dopo uno stacco di testa, ma sarà della partita. Viteritti lo riavremo per la prossima partita, Borrelli e Baraye si allenano ancora a parte. Grandolfo? La doppietta lo aiuterà a crescere sul piano dell'autostima, credo che sia in netto miglioramento dal punto di vista atletico. Cerchiamo la crescita e di alzare l'asticella, in settimana lavoriamo per ricercare varie soluzioni tattiche, ma puntiamo principalmente sulla scelta degli uomini. Abbiamo ancora molto da fare, ma è importante conoscere i nostri pregi e nascondere i nostri difetti”.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: 1 Loria, 22 Guido, 12 Campesi.

Difensori: 2 Basile, 3 Mercadante, 4 Bizzotto, 5 Riggio, 6 De Santis, 19 Romano, 20 Tazzer, 23 Arena.

Centrocampisti: 8 Piccinni, 11 Guiebre, 16 Morrone, 21 Bussaglia, 24 Nina, 25 Vassallo, 27 Hamlili, 33 Langella, 35 Novella, 97 Milani.

Attaccanti: 7 Starita, 9 Grandolfo, 10 Nocciolini, 18 D'Agostino.

La probabile formazione.

Monopoli (3-5-2): Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Tazzer, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, De Santis, Riggio, Romano, Novella, Morrone, Hamlili, Milani, Langella, Nocciolini, D’Agostino. All.: Colombo.