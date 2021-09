L'Avellino sogna il nuovo stadio, a Caserta sta per diventare realtà Importanti novità a pochi kilometri di distanza dal capoluogo irpino. Ecco quanto costerà l'impianto

Mentre l'Avellino attende nuovi passi in avanti per la nascita del nuovo stadio "Partenio-Lombardi", a pochi kilometri di distanza si va avanti a vele spiegate. Il nuovo stadio "Pinto" è sempre più vicino a nascere. Quella che sta per andare in archivio può essere una giornata storica per la Casertana e per Caserta. Attraverso la pagina facebook del Comune è stato reso noto che è stato approvato in Giunta il progetto definitivo del nuovo stadio "Pinto".

Il post - "La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello Stadio di Caserta Alberto Pinto". Il provvedimento conclude l'iter amministrativo avviato con l’indizione della Conferenza dei Servizi che, nel corso delle sedute, ha permesso di ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi necessari per giungere alla dichiarazione di pubblico interesse ed alla proposta progettuale definitiva. In data 26.05.2021 il verbale conclusivo della conferenza preliminare era stato inviato alla Regione Campania per la pubblicazione sul BURC e quindi pubblicato nel numero 55 del 31/05/2021. Infine, il 23/09/2021, con atto dirigenziale n.1516, è stata approvata la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria. Il costo complessivo dell’opera pari ad € 51.419.936,000".