Verso Catania - Avellino, Baldini: "In campo senza stipendio ma con orgoglio" Ecco tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio "Massimino"

In occasione di Catania – Avellino, valida per la decima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì prossimo, alle 21, allo stadio "Massimino", saranno in vendita domani, dalle 12 alle 19, i biglietti per il settore ospiti. I titolo d'ingresso avranno un prezzo di 12 euro, compresi diritti di prevendita, e saranno acquistabili esclusivamente online su ticketone (https://sport.ticketone.it/search). La gara è “connotata da elevati profili di rischio”, stando alle valutazioni poste in essere dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Di conseguenza, i tifosi che vorranno recarsi in trasferta a Catania dovranno essere in possesso della Fidelity Card “Stay With U.S.”.

Intanto, non smette di risuonare l'eco delle dichiarazioni rese in conferenza stampa, nel post-partita di Virtus Francavilla - Catania 1-1, dal tecnico degli etnei, Francesco Baldini: "Questi ragazzi hanno iniziato il 18 luglio e non si sono mai fermati. Al 17 ottobre non hanno mai preso uno stipendio e non guadagnano decine di migliaia di euro, sono venuti qui semplicemente per mettersi addosso questa maglia giocandosi una possibilità importante e hanno bisogno anche loro di chiarezza. Io sono il responsabile e per la prima volta da quando sono qui devo dire queste cose. Ho firmato prima che il Catania s’iscrivesse al campionato, consapevole delle difficoltà ma pensavo che si remasse tutti dalla stessa parte, così al momento non è. Questi ragazzi sono l’orgoglio mio e dell’area sportiva, a prescindere da chi faccia errori”.

L'Avellino si troverà, dunque, di fronte un avversario in grande difficoltà fuori dal campo, ma che sul rettangolo verde sta gettando il cuore oltre l'ostacolo: 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio, nelle ultime tre partite.