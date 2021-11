Giannone s'inventa un gol pazzesco, Turris - Catanzaro 1-0. Avellino sorpassato I corallini superano in classifica anche i calabresi e la Virtus Francavilla: di nuovo -5 dal Bari

A chiudere il quadro delle gare valide per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, è stato il posticipo tra Turris e Catanzaro: al “Liguori” i corallini, ora da soli al quarto posto in classifica, hanno vinto 1-0 con un grandissimo gol, al 76’, di Giannone. Sorpassati in un solo colpo gli odierni dirimpettai, la Virtus Francavilla e l’Avellino, a quota 23 punti, -2 rispetto agli uomini di Caneo, che tornano a -5 dalla capolista Bari.

Il tabellino.

Turris – Catanzaro 1-0

Marcatore: st 31’ Giannone.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi (1' st Finardi), Bordo, Franco, Varutti; Giannone (35' st Di Nunzio), Santaniello (17' st Loreto), Leonetti (39' st Pavone). A disp: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Palmucci, Iglio, Giofré, D'Oriano, Sartore. All.: Caneo.

Catanzaro (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Vandeputte (10' st Risolo), Verna, Welbeck, Tentardini (35' st Bayeye); Carlini (10' st Vazquez); Bombagi (1' st Bearzotti), Cianci (24' st Curiale). A disp: Romagnoli, Nocchi, De Santis, Monterisi, Porcino, Cinelli, Ortisi. All.: Calabro.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Salama della sezione di Ostia Lido e Ceolin della sezione di Treviso. Quarto Ufficiale: Maranesi della sezione di Ciampino.

Note: Ammoniti: Vandeputte, Manzi, Gatti, Franco, Cianci. Spettatori: 1400 circa, di cui 60 ospiti.