Green pass, l'Avellino cala il tris a Campobasso e chiude in bellezza il 2021 Gol di Maniero, De Francesco e Mastalli per il quarto successo consecutivo in trasferta degli irpini

Quarta vittoria consecutiva, tredicesimo risultato utile di fila: si chiude così il 2021 dell'Avellino, corsaro a Campobasso. Al “Nuovo Romagnoli” decidono i gol di Maniero, De Francesco e Mastalli.

Braglia opta per il 3-4-3. La sorpresa dall'inizio è Scognamiglio, che torna titolare a un girone di distanza dall'ultima volta. Atteggiamento tattico pressoché speculare a quello dei dirimpettai, con Cudini che conferma il 3-4-1-2 con cui i molisani hanno sbancato il “Viviani” di Potenza. L'ex Lanuesei Ladu agisce alle spalle di Rossetti e Parigi.

Parte forte l'Avellino. Al 3' Aloi, preferito a Matera e D'Angelo, calcia dalla distanza impegnando Racchichini, non impeccabile nella respinta; la palla arriva sui piedi di Tito, che scodella per Kanoute, che, di testa, alza incredibilmente alto sulla traversa a zero metri dalla linea di porta. Undici giri di lancette più tardi i molisani alleggeriscono la pressione irpina facendo correre un brivido lungo la schiena dei 343 tifosi biancoverdi nel Settore Ospiti: Pane si oppone a una sassata di Parigi non riuscendo a prolungare lateralmente la traiettoria; sulla deviazione centrale s'avventa Rossetti, ma lo stesso Pane è reattivo nella ribattuta coi piedi. Sul ribaltamento di fronte Kanoute tocca per Di Gaudio, che incrocia il destro non inquadrando lo specchio della porta.

Il predominio territoriale dell'Avellino viene premiato al 19': Carriero fa filtrare per Kanoute, che calcia: tiro viene contrato da Bontà. Il senegalese riesce, però, a prendere la linea di fondo e a toccare all'indietro per Maniero, che incrocia con il collo-piatto destro non lasciando scampo a Raccichini, fulminato dal quinto gol in campionato dell'attaccante, al terzo centro consecutivo dopo la doppietta contro il Foggia. La reazione dei padroni di casa si materializza al 26' con il sempre vivace Rossetti, tenuto in gioco da Scognamiglio, che sterza mandando a terra Dossena e calcia in bocca a Pane. Poi il gioco si fa più spezzettato, con l'Avellino che riesce a tenere il baricentro alto e ad andare al riposo in vantaggio.

Si riparte con tanti errori nella misura degli scarichi e degli appoggi su entrambi i fronti. Al 55' Kanoute si mette in proprio con un destro potente dal limite dell'area di rigore, Raccichini si salva con più di un affanno. Poco dopo il Campobasso perde Rossetti per infortunio, al suo posto dentro il classe 2002 Vitali. Al 65' i locali si complicano ulteriormente la vita: passaggio sbagliato ed entrataccia di Silvestri su Persia. Il difensore siciliano viene ammonito, Sbardella protesta e rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci uomini tra le proteste della panchina e del pubblico di casa.

Al 70' Maniero esce per un indiurimento a un polpaccio, al suo posto entra Plescia. La gara sale di tono agonistico, non mancano i contatti al limite, Braglia manda in campo forze fresche: 3-5-2 con De Francesco, Rizzo e Micovschi per Di Gaudio, Scognamiglio e Kanoute. I cambi premiano il tecnico di Grosseto perché è proprio De Francesco a trovare il destro risolutivo dai 25 metri, la palla batte a terra e s'infila nell'angolo alla destra di Raccichini. Il finale di gara si traduce in ordinaria amministrazione, ma la superiorità numerica pesa e c'è spazio pure per la rete liberatoria di Mastalli, abbracciato da tutta la panchina dopo un campionato da inatteso comprimario. Gran lavoro e rifinitura al bacio di un altro subentrato: Micovschi. Blitz e momentaneo -6 dal Bari, impegnato alle 21, al “San Nicola”, contro il Potenza.

Il tabellino.

Campobasso – Avellino 0-3

Marcatori: pt 19' Maniero; st 35' De Francesco, 47' Mastalli.

Campobasso (3-4-1-2): Raccichini 5; Sbardella 4, Menna 5.5, Bontà 5.5; Persia 5 (31' st Giunta sv), Ladu 5.5 (1' st Liguori 5), Tenkorang 6, Pace 6; Candellori 5, Rossetti 6 (19' st Vitali 5.5), Parigi 5.5. A disp.: Zamarion, Vanzan, Nacci, Dalmazzi, Emmausso, Martino, De Biase, Fabriani, Magri. All.: Cudini 5.5.

Avellino (3-4-3): Pane 6; Silvestri 6, Dossena 6.5, Scognamiglio 6 (29' st Rizzo 6); Ciancio 6.5, Aloi 6.5, Carriero 6.5 (41' st Mastalli 6.5), Tito 6; Kanoute 6.5 (29' st Micovschi 6.5), Maniero 7 (25' st Plescia sv), Di Gaudio 6 (29' st De Francesco 7). A disp.: Pizzella, Sbraga, Gagliano, Messina, Matera, D'Angelo, Mignanelli. All.: Braglia 7.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como 6. Assistenti: Lattanzi della sezione di Milano e Maninetti della sezione Lovere 6 e 6. Quarto Ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Espulso al 20' st Sbardella per somma di ammonizioni. Ammoniti: Menna, Maniero e Sbardella e Silvestri per gioco falloso. Angoli: 4-3. Recupero: pt 3', st 5'. Spettatori: 2543 (di cui 343 ospiti).