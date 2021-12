Covid, slitta la ripresa della Serie C: ecco quando si tornerà a giocare La decisione del presidente Francesco Ghirelli, sentiti i membri del Consiglio Direttivo

Il Covid avanza e la Lega Pro rompe immediatamente gli indugi optando per il rinvio immediato della ripresa del campionato. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Cornavirus, che sta facendo registrare numeri da record per quanto riguarda i contagi, ha disposto il posticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C a mercoledì 2 febbraio 2022 anziché il 9 gennaio 2022.

Il girone C riprenderà, dunque, salvo ulteriori necessità per causa di forza maggiore, il 16 gennaio 2022. Per quanto riguarda le formazioni campane, il ritorno in campo dovrebbe, perciò, consumarsi con Latina - Avellino; Juve Stabia - Vibonese; Turris - Foggia e Catania - Paganese. Tutti i match, salvo variazione d'orario, sono in programma alle 17,30. Slittano al 2 febbraio 2022, invece, Avellino - Juve Stabia; Monopoli - Turris e Paganese - Latina.