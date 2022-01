Avellino, riecco l'incubo Covid: rilevati 9 positivi nel gruppo squadra Due casi sono già stati accertati anche dal tampone molecolare, 7 sono in attesa di conferma

Torna l'incubo Covid e il calcio non viene risparmiato. L'Avellino, in maniera preventiva rispetto alla ripresa degli allenamenti, ha effettuato uno screening al gruppo squadra per verificarne la condizione epidemiologica attraverso un doppio ciclo di tamponi.

Il primo ciclo ha dato esito positivo per 3 elementi, 2 dei quali hanno approfondito anche con tampone molecolare avendo conferma dell’esito. I sopra citati, avendo avuto i risultati prima della partenza per Avellino, sono rimasti in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, mentre il terzo attende conferma dall’esame molecolare. Il secondo ciclo, effettuato in mattinata, ha dato esito positivo al Covid-19 per altri 6 elementi che sono stati posti in isolamento domiciliare in attesa di verifica con tampone molecolare. Altri 2 elementi del gruppo squadra sono posti in isolamento domiciliare preventivo e praticheranno tampone molecolare nella giornata di domani.

Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, attualmente si hanno all’interno del gruppo squadra 2 positività accertate e 7 in attesa di conferma. I positivi sono costantemente monitorati dai membri dello staff medico del club. I calciatori hanno ripreso ad allenarsi momentaneamente in piccoli gruppi a orari frazionati in attesa del prossimo screening.