Potenza, preso un attaccante: ci sarà contro l'Avellino Calciomercato, la Vibonese annuncia un ex biancoverde. Due calciatori salutano la Juve Stabia

Ultimi giorni di calciomercato in Serie C prima della chiusura ufficiale, fissata per le 20 del prossimo lunedì. Il Potenza, prossimo avversario dell’Avellino, domenica, con fischio d’inizio alle 17,30, all’Alfredo Viviani, ha preso in prestito l’attaccante Gianluigi Sueva. I rossoblù lucani hanno raggiunto l’accordo con il Cosenza. Un’operazione in uscita e due in entrata nella Vibonese: ceduto alla Fidelis Andria il terzino Pietro Ciotti mentre arriva dalla Feralpisalò il difensore, ex biancoverde, Emanuele Suagher; a titolo temporaneo, dal Frosinone, è fatta per l’attaccante Michele Volpe. Due calciatori salutano la Juve Stabia: rescisso consensualmente il contratto del portiere Daniele Lazzari; Mirco Lipari, rientra alla Juventus. Il Catania lavora per definire l'ingaggio dalla Turris di Filippo Lorenzini, chiuso dopo l'arrivo di Sbraga dall'Avellino, e pensa a Massimo Volta, attualmente alla Triestina.