Potenza - Avellino, via alla prevendita con una novità Variazione per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti per assistere alla gara di domenica

L’Avellino ha reso noto che, in vista di Potenza - Avellino, valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica prossima, 30 gennaio 2022, alle 17,30, allo stadio "Viviani", è attiva la prevendita per il Settore Ospiti.

I biglietti sono a disposizione, da questa mattina, al prezzo di 5 euro e sono acquistabili sia presso i punti vendita abilitati Ciao Tickets (consultabili al seguente https://www.ciaotickets.com/punti-vendita), sia online al link https://www.ciaotickets.com/biglietti/potenza-avellino.

L'emissione dei tagliandi ha preso il via alle 12 e terminerà alle 19 di domani, sabato 29 gennaio 2022.

Si attende di capire quale sarà la risposta della tifoseria irpina dopo il pari casalingo con il Monopoli (2-2) e l'annesso flop di presenze, ascrivibili alle preoccupazioni per la quarta ondata pandemica, in pieno corso; alla scelta degli ultras di far di nuovo propria la filosofia del "o tutti o nessuno" in risposta alle limitazioni alla capienza degli stadi e, ultimo ma non ultimo, a un graduale e costante allontamento dei supporter dal piacere di vivere l'esperienza una partita di calcio dal vivo.

Intanto, su sollecitazione dell’Avellino, il Potenza ha attuato il criterio di “reciprocità” applicando il prezzo più basso (come detto, 5 euro) anche al Settore Ospiti a dispetto dei 12,50 euro inizialmente richiesti.