Potenza - Avellino, le probabili formazioni Al "Viviani" la gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C

Caccia al quindicesimo risultato utile consecutivo e al ritorno alla vittoria per mantenere la media inglese invertita: al “Viviani”, nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, l'Avellino sfida il fanalino di coda Potenza (in condominio con la Vibonese). Per i lupi c'è un solo risultato a disposizione per tenere il passo della capolista Bari, augurandosi un aiuto da parte della Paganese, al “Torre” (ore 14:30) per ridurre il gap di 9 punti al termine di una caotica settimana di mercato.

Sponda biancoverde si va verso l'adozione di un inedito 3-4-1-2. La certezza è che giocheranno, in attacco, insieme, Maniero e Murano, pronto all'esordio in biancoverde, ironia della sorte, nella sua città e contro la sua ex squadra. La formazione di Braglia è, perciò, pressoché fatta con l'unica vera alternativa rappresentata dalla possibilità di adottare un 4-4-2 alla stregua di un 4-2-4, qualora a Bove, in difesa, fosse preferito Micovschi a centrocampo a sinistra con Kanoute dirottato dalla trequarti alla fascia opposta a quella del rumeno. In mediana, dove è sempre più vicino l'acquisto di Franco dalla Turris, Aloi, ritrovato seppur ancora in scadenza, è netto in vantaggio su Matera per una maglia da titolare. Partirà dalla panchina Di Gaudio.

In casa lucana è tutto pronto per la prima di Arleo dopo il subentro a Trocini, che aveva a sua volta rilevato Gallo. I neo-acquisti Volpe e Sueva dovrebbero accomodarsi in panchina. Il 4-1-4-1 è il sistema di gioco per cui i locali dovrebbero optare.

Potenza – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Viviani” (ore 17,30)

Potenza (4-1-4-1): Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero. A disp.: Greco, Iacovino, Koblar, Bucolo, F. Costa, Salvemini, Zagaria, Piana, Sueva, Zenuni, Volpe, Zampano, Sepe. All.: Arleo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: Cargnelutti, Gigli, Piana, Salvemini, Sandri.

Ballottaggi: Romero – Volpe: 60% - 40%.

Avellino (3-4-1-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute; Murano, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Mignanelli, Rizzo, Matera, Mastalli, De Francesco, Micovschi, Di Gaudio, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: Tito.

Ballottaggi: Bove – Micovschi: 55% - 45% (se gioca Micovschi centrocampista a sinistra 4-4-2 / 4-2-4 con Kanoute sulla fascia destra; Ciancio e Tito terzini); Aloi – Matera: 70% - 30%.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza. Assistenti: Dell'Olio e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale: Angelucci della sezione di Foligno.