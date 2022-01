Il Bari graziato da Castaldo: rigore sul palo al 96', Paganese ko Incredibile epilogo al "Torre", gli azzurrostellati sciupano la chance di fermare la capolista

Se una stagione è, potenzialmente, destinata a essere quella buona lo si capisce pure da determinati segnali. Il calcio di rigore calciato sul palo da Castaldo al 96' è sicuramente uno di questi per il Bari, corsaro al “Torre” con il finale di 1-2 nella gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C.

Pugliesi avanti al 12' del primo tempo con un gol su calcio di rigore (concesso per fallo di Martorelli su Ricci) trasformato dal solito Antenucci. Al 28' il raddoppio degli ospiti, firmato da Mallamo: appoggio di Maita, destro violento dai 25 metri, fulminato Baiocco. Prima dell'intervallo, però, i padroni di casa accorciano le distanze: Tommasini protegge palla su Celiento e calcia in porta, Frattali respinge, ma l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Avellino, Castaldo, anticipa Terranova e ribadisce in rete.

Dopo una ripresa dai toni agonistici elevati, così come tutta la gara, arriva la chance per il pareggio azzurrostellato: Frattali mette giù Mannarelli, dal dischetto si presenta Castaldo che manda la palla a schiantarsi sul legno. Il Bari vince e fa il suo in attesa del risultato delle dirette concorrenti: momentaneo +12 sull'Avellino.

Il tabellino.

Paganese - Bari 1-2

Marcatori: pt 12' Antenucci (rig.), 28' Mallamo, 45' Castaldo

Paganese (3-5-2): Baiocco; Konate (16' st De Santis), Sbampato, Murolo (36' st Celesia); Brogni (1' st Manarelli), Firenze, Martorelli, Cretella, Tissone; Castaldo, Tommasini (22' st Diop). A disp.: Pellecchia, Avogadri, Curci, Zanini, Scanagatta, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Celiento, Terranova, Ricci; Maiello (33' st Gigliotti), Maita, Scavone (44' st Di Cesare); Mallamo (1' st Simeri); Cheddira, Antenucci (33' st Di Gennaro). A disp.: Polverino, Plitko, Lambiase, Citro, Andreoni, Daddario, Caldarulo. All.: Mignani.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Niedda della sezione di Ozieri e Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto Ufficiale: Di Graci della sezione di Como.

Note: Al 51' st Castaldo sbaglia un calcio di rigore (palo). Espuslo al 45' st Mondilla (preparatore atletico della Paganese) per proteste. Ammoniti: Ricci, Konate, Simeri, Murolo, Martorelli, Diop, De Santis, Belli, Frattali. Angoli: 7-5. Recupero: pt 1', st 6'. Spettatori e incasso non comunicati.