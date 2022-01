Maniero e Murano fanno subito male in tandem, l'Avellino vince a Potenza: 1-3 Chiude i conti Micovschi, lucani travolti dopo il momentaneo 1-1: clamoroso autogol di Scognamiglio

Quinta vittoria esterna consecutiva, quindicesimo risultato utile di fila: l'Avellino tiene il passo della capolista Bari, vittoriosa a Pagani e graziata al 96' da Castaldo (calcio di rigore sul palo, 1-2). A Potenza è 1-3 con i gol di Maniero, Murano e Micovschi dopo il momentaneo pari per effetto di una goffa autorete di Scognamiglio.

La cronaca. Come nelle attese l'Avellino scende in campo con un 3-4-1-2 pressoché inedito. Tra gli interpreti due sorprese per gestire le energie in vista della serie di impegni ravvicinati in calendario: Matera viene preferito a Carriero a centrocampo; Mignanelli a Tito sulla corsia mancina. In difesa Scognamiglio vince il ballottaggio con Bove. In attacco si consuma il debutto di Murano, che agisce in tandem con Maniero. Sponda lucana Arleo disegna il 4-1-4-1 ampiamente preventivato: Romero, gigante ex Juve Stabia, è il terminale offensivo.

Il primo tempo non è uno spot per il calcio. Per usare un eufemismo. Le squadre si affidano a lanci lunghi, sbagliano una quantità industriale di passaggi e non riescono a produrre trame di gioco degne di nota. Tra uno sbadiglio e un pizzico sulla pancia per tenersi svegli, fatta eccezione per un sussulto al 17' con una spizzata di molto a lato di Matera, è già il 25'; il minuto di gioco in cui Maniero, ancora una volta devastante, si mette in proprio portando a spasso la retroguardia di casa prima di toccare per Murano, anticipato in maniera provvidenziale dal rientro di Sandri, che salva il Potenza allontanando oltre la linea di fondo.

A cavallo tra il 32' e il 34' succede, invece, di tutto: Ciancio scodella un pallone in area di rigore, Matino, affrontato in duello aereo da Dossena, buca l'incornata permettendo a Maniero di controllare, girarsi e calciare: conclusione sporca, non irresistibile, ma sufficiente per superare Marcone e far esplodere di gioia i 250 tifosi irpini al seguito della squadre irpina al “Viviani”; due giri di lancette più tardi Scognamiglio, a occhio nudo non in grandissima forma (per essere buoni), fa un'autorete degna di una rubrica di “Mai dire gol”: Coccia va col cross tagliato, Gigli non trova l'impatto col pallone, la palla arriva sul basso ventre del difensore, sorpreso e piantato sulle gambe. Il disastro è servito, la palla assume una parabola befferda e va a spegnarsi all'incrocio dei pali tra l'incredulità generale. Si riparte e saltano i nervi a Braglia, ammonito e poi espulso in un amen, per proteste, in seguito a un gol di testa annullato, per posizione di fuorigioco, a Kanoute. Due fiammate, un gol a testa e si va al riposo.

L'Avellino riparte col piede giusto e si riporta subito avanti. Kanoute vede e premia l'inserimento senza palla di Aloi, il cui tiro-cross e accompagnato in fondo al sacco da Murano, appostato sul secondo palo. Murano, potentino doc ed ex di lusso non esulta sotto la Curva di casa, ma a festeggiare ci pensano i compagni, che lo travolgono in un abbraccio a cui partecipano anche i componenti della panchina. Sulle ali dell'entusiasmo i lupi avellinesi sfiorano il terzo gol: al 56' inzuccata di poco alto sulla traversa di Murano; al 60' ancora il samurai, scatenato, ruba palla a centrocampo e si invola verso l'area di rigore provando la conclusione appena entrato in area: alta sulla traversa.

De Simone gestisce la gara rivoltando l'Avellino come un calzino coi cambi: dal 3-4-1-2 al 3-4-3 con l'ingresso, tra gli altri, di Micovschi per Maniero. Ed è proprio il rumeno a chiudere i conti sul secondo assist di giornata di Aloi, che ruba a palla Costa Ferreira e col giusto timing lo serve in verticale armandone il sinistro a giro. Nella giornata dell'ottavo gol in campionato di Maniero (6 nelle ultime 4 giornate) arriva pure la prima gioia stagionale per il rumeno, sempre più sul pezzo. Finisce così 1-3.

Il tabellino.

Potenza – Avellino 1-3

Marcatori: pt 32' Maniero, 34' Scognamiglio (aut.); st 7' Murano, 39' Micovschi.

Potenza (4-1-4-1): Marcone 5; Coccia 6.5 (42' st Zampano sv), Matino 5, Gigli 5.5, Dkidak 5.5; Cargnelutti 5,5 (22' st Bucolo 6); Burzio 5, Ricci 5.5 (28' st Sueva 5.5), Sandri 6, Guaita 5 (1' st Costa Ferreira 5); Romero 5.5 (28' st Salvemini 5.5). A disp.: Greco, Koblar, Piana, Zenuni, Iacovino, Volpe, Zagaria. All.: Arleo 5.5.

Avellino (3-4-1-2): Forte 6; Silvestri 6.5, Dossena 6.5, Scognamiglio 4; Ciancio 6, Aloi 7, Matera 6 (33' st Carriero 6), Mignanelli 6 (29' st Tito 6); Kanoute 6.5 (37' st Mastalli sv); Maniero 7.5 (29' st Micovschi 6.5), Murano 7 (29' st Plescia 6). A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, De Francesco, Bove. All.: Braglia 6.

Arbitro: Tremolada della sezione di Monza 5.5. Assistenti: Dell'Olio e Centrone della sezione di Molfetta 6 e 5.5. Quarto Ufficiale: Angelucci della sezione di Foligno.

Note: Al 37' pt espulso Braglia per proteste. Ammoniti: Braglia per proteste; Ricci, Cargnelutti, Gigli, Matera e Plescia per gioco falloso; Forte per perdita di tempo. Angoli: 10-6. Recupero: pt 2', st 5'. Spettatori: 2321 (1273 locali, 798 abbonati; 250 ospiti) per un incasso di 11.000 euro.