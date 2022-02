Vivarini carica il Catanzaro: "Quella contro l'Avellino è la partita" Braglia a caccia di un record e Maniero nella storia con Mujesan e Biancolino: ecco perché

“Quella sarà contro l'Avellino sarà “la” partita. Anche i cambi fatti oggi sono stati pensati in funzione dell’appuntamento. Sarà un esame che chiarirà lo spessore della nostra squadra; una gara che andrà preparata con calma”. Parole e idee firmate Vincenzo Vivarini dopo il successo casalingo, per 2-0, contro il Picerno. L'allenatore, in procinto di firmare con il club biancoverde dopo la sconfitta dell'Avellino a Viterbo, contro il Monterosi, che ha portato Braglia a un passo dall'esonero, si ritrova ora dall'altra parte della barricata e promette battaglia.

E a proposito di Braglia. Il tecnico è pronto a giocarsi pure la possibilità di centrare un record personale con cui arricchire il già ricco curriculum aggiornato, anno dopo anno, in una carriera da vincente. Contro la Juve Stabia è maturato il sedicesimo risultato utile consecutivo. Se dovesse arrivare il diciassettesimo (con tanto di annessi e debiti scongiuri, anche per questioni di cabala), Braglia raggiungerebbe Ammazzalorso (stagione 2000/2001) e Galderisi (2006/2007) a quota 17 sulla panchina dei lupi. Per rimanere in tema di record va ricordato che Maniero ha festeggiato il traguardo dei due campionati in doppia cifra realizzativa in Serie C con la maglia dell'Avellino: prima di lui ci erano riusciti solo Mujesan e Biancolino.