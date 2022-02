Catanzaro, per Iemmello esordio da titolare contro l'Avellino Vivarini recupera anche Maldonado. Ecco la probabile formazione dei giallorossi

È conto alla rovescia per il match tra Catanzaro e Avellino. La gara valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, allo stadio “Ceravolo”, avrà inizio alle 17,30. Al termine della seduta rifinitura il tecnico delle aquile, Vincenzo Vivarini, ha diramato la lista dei convocati per il match contro i biancoverdi.

I giallorossi dovrebbero schierarsi in campo con il consueto 3-5-2. Il centrocampista Maldonado, tenuto a riposo nella gara contro il Picerno a causa di una botta al ginocchio all’esordio, a Catania, figura tra i disponibili.

Sul fronte interpreti Bjarkson è favorito su Bayeye e Wellbeck lo è su Cinelli. In attacco spazio al tandem Iemmello – Cianci. E, dunque, l'oggetto del desiderio del mercato dell'Avellino bagnerà il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Catanzaro proprio contro i lupi.

L’elenco dei 22 convocati.

Portieri: Nocchi, Romagnoli, Branduani.

Difensori: De Santis, Martinelli, Fazio, Scognamillo, Gatti.

Centrocampisti: Bayeye, Welbeck, Verna, Maldonado, Cinelli, Bjarkason, Vandeputte, Sounas.

Attaccanti: Vazquez, Bombagi, Biasci, Carlini, Iemmello, Cianci.

La probabile formazione.

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bjarkason, Verna, Sounas, Welbeck, Vandeputte; Iemmello, Cianci. A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Bayeye, Cinelli, Maldonado, Bombagi, Vazquez, Carlini, Biasci. All.: Vivarini.