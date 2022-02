Vivarini: "Bravi a tenere l'Avellino lontano dall'area e a riscattarci" Il tecnico del Catanzaro dopo il 2-0 sui lupi: "Bravi a tenere il campo e la concentrazione"

Catanzaro – Avellino 2-0, il commento del tecnico dei giallorossi, Vincenzo Vivarini: “Sia noi, sia l'Avellino, abbiamo delle individualità importanti per questo campionato. Per quanto ci riguarda c'è da migliorare la qualità di gioco e l'organizzazione tattica. Abbiamo fatto una brutta figura contro il Palermo e ci tenevamo a riscattarci. Contro il Picerno e l'Avellino abbiamo tirato fuori il meglio, la squadra ha risposto molto bene. Per noi la cosa importante era non far avvicinare all'area l'Avellino, proprio perché, ripeto, può contare su calciatori di alto livello tra cui Maniero che era reduce da una serie impressionante di gol realizzati. Faccio i complimenti ai miei ragazzi. Il 3-4-2-1 o 3-5-2, che dir si voglia? Avevamo preparato la partita pensando anche al fatto che Braglia potesse optare per questa soluzione. Se ci fossero stati Murano e Di Gaudio ci saremmo aspettati altri atteggiamenti tattici. Nel girone C ci sono squadre molto ben organizzate, ci vuole sempre molta concentrazione nelle gare. Se abbassi l'intensità succede che si perdono punti e questo non possiamo permettercelo”.