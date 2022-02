De Francesco: "Niente alibi, nel secondo tempo loro sono cresciuti e noi no" Catanzaro - Avellino 2-0, il centrocampista: "Perdere questa partita fa male, sotto col Monterosi"

Catanzaro – Avellino 2-0, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Alberto De Francesco: “Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, ci eravamo adeguati al tenore agonistico della partita e siamo riusciti a essere pericolosi. Nella seconda frazione di gioco, invece, non abbiamo espresso un buon calcio, loro sono cresciuti e noi no. Un dato oggettivo. Il giorno e mezzo di recupero in più rispetto a noi conta in questo periodo di partite ravvicinate, ma non può rappresentare un alibi così come le assenze in attacco. L'Avellino può contare su una rosa composta da tanti calciatori molto forti, che possono fare la differenza e sostituire chi magari nelle gerarchie dell'allenatore è più avanti. Questa sconfitta brucia, non volevamo uscire da qui senza punti, ma purtroppo non ci resta che lavorare per tornare immediatamente in carreggiata. Fa male, ma dobbiamo metterci a lavoro per la gara di sabato contro il Monterosi in cui sarà fondamentale centrare un riscatto immediato per riprendere la corsa”.