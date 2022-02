Capponi show: "L'anno prossimo Monterosi in Serie B e la A non è impossibile" Il presidente del Monterosi: "Amo Avellino, dispiaciuto per alcuni commenti dopo la gara di andata"

Nel corso dell'ultima puntata di 0825 – Focus Serie C è intervenuto in collegamento Skype il presidente del Monterosi Tuscia, Luciano Capponi: “Sono contento per la vittoria (2-1, ndr) contro il Taranto. Provo dispiacere perché potevamo avere la meglio, a pieno merito, anche con il Bari e il Palermo. Il salto in Serie C è stato difficile e doloroso, anche perché siamo in questa categoria senza sponsor e grazie a uno sforzo enorme dei soci di sempre. Questi 27 punti sono più che meritati. Credo che tra 16 o 18 partite ne avremo abbastanza per i playoff”.

Il rapporto con Lucchesi e il punto sul mercato di riparazione: “Stiamo crescendo, abbiamo mandato via i grandi calciatori e preso cinque giovani a costo zero, tra le classi 1999 e 2002, che ci daranno molte soddisfazioni. Fabrizio Lucchesi? Ci siamo conosciuti ed è nato subito un feeling straordinario, fatto di stima reciproca. Lui ha vissuto 40 anni di calcio ad alti livelli, io molti meno, però la pensiamo allo stesso modo”.

Il progetto Monterosi Tuscia: “Il Monterosi è una favola realizzata, in più sto costruendo un centro sportivo per tutta la Tuscia. Parliamo di un bacino di utenza di 360mila persone. Capite che con la costruzione di uno stadio la storia cambia. A quel punto pensare alla Serie A non sarà più una follia. Sto pagando lo sforzo del noviziato in Serie C, l'anno prossimo, lo dico sin da ora, punteremo alla promozione in Serie B”.

La sfida con l'Avellino: “Mi auguro che li costringeremo a digerire un altro risultato amaro, come all'andata. Detto ciò amo Avellino e anche se sabato non potrà essere allo stadio sarà un vero piacere che il Monterosi torni a giocare al Partenio dopo il precedente in Serie D”.

E a microfoni spenti: “Dispiace che, all'andata, qualcuno ha commentato la sconfitta definendoci la squadra più scarsa del campionato. In effetti proprio il campionato sta dicendo altro...”