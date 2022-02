Avellino, mini-abbonamenti per le prossime tre partite casalinghe: i dettagli Giovanni D'Agostino: "Abbiamo bisogno di un ambiente compatto e del dodicesimo uomo sugli spalti"

L'Avellino chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del tour de force di febbraio lanciando una iniziativa promozionale volta a incentivare l'afflusso di tifosi al "Partenio-Lombardi" in vista delle prossime tre partite casalinghe. Di seguito i dettagli.

Il comunicato - Tre sabati al fianco dell’ U.S. Avellino 1912. Sottoscrivi il mini-abbonamento per le prossime tre gare casalinghe che darà la possibilità di assistere, con una scontistica particolare, ai seguenti incontri:

Avellino – Monterosi Tuscia (Sabato 12/02/2022 alle ore 17,30)

Avellino – Fidelis Andria (Sabato 19/02/2022 alle ore 17,30)

Avellino – Catania (Sabato 26/02/2022 alle ore 17,30)

Di seguito il costo degli abbonamenti:

Curva Sud

Intero € 25,00

Ridotto € 20,00

Tribuna Terminio

Intero € 45,00

Ridotto € 35,00

Tribuna Montevergine

Intero € 65,00

Ridotto € 55,00

I ridotti saranno acquistabili dagli under 17 (per i nati a partire dal 01/01/2005) e dagli over 65 (per i nati fino al 31/12/1956).

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti a partire dalle ore 15,00 di Martedì 8 Febbraio 2022. Potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito http://sport.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Per chi non fosse già in possesso della fidelity card “Stay With U.S.” la sottoscrizione di quest’ultima è NECESSARIA per poter procedere all’acquisto del mini-abbonamento in quanto quest’ultimo verrà caricato sullo stesso supporto fisico.

Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere la fidelity card al costo di € 10,00 la quale, oltre a fornire sconti e servizi, è obbligatoria anche per seguire la squadra nelle trasferte cosiddette “a rischio”.

Sarà possibile sottoscrivere le fidelity fino ad un’ora prima della gara, presso i botteghini dello stadio Partenio – Lombardi, online e presso lo Store Ufficiale di Via Cannaviello.

Il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi nei prossimi giorni osserverà i seguenti orari di apertura:

Martedì 8 febbraio 2022: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Mercoledì 9 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Giovedì 10 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Venerdì 11 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sabato 12 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fino ad inizio gara

“Soltanto tutti insieme possiamo far valere la vera forza dell’U.S. Avellino 1912 – ha affermato Giovanni D’Agostino – la compattezza dell’ambiente, il sostegno fisico della nostra gente sul campo, quel famigerato dodicesimo uomo che nella storia ha contraddistinto il nostro glorioso club. Contro la Juve Stabia siamo ritornati finalmente alla vittoria in casa. È stato bellissimo rivedere l’abbraccio della squadra con i tifosi. È anche vero, però, che sugli spalti eravamo ancora pochi coraggiosi. Chi ci ha sempre supportato oltre ogni cosa va ringraziato ed apprezzato per il sostegno che, nonostante tutto, non ci ha mai fatto mancare. D’ora in avanti, però, ogni partita per noi sarà di vitale importanza. Per questo motivo abbiamo provato a fare un ulteriore passo verso i nostri tifosi, con la speranza che il Partenio – Lombardi ritorni a gremirsi con tanti cuori biancoverdi che battono all’unisono. Forza Lupi, forza Avellino. Ci vediamo allo stadio!”.