Avellino, si riparte: riecco il Monterosi un girone dopo Attesa per Di Gaudio e Murano: l'obbligo della ripartenza dopo il ko di Catanzaro

È stato un rientro amaro, condito anche dalle polemiche del post-gara e dall'occasione mancata di accorciare le distanze dal Bari capolista, sconfitto dall'ACR Messina al "San Nicola". L'Avellino riparte dalla brutta prestazione e dal ko di Catanzaro e guarda alla prossima sfida con il Monterosi Tuscia. Da una debacle in termini di risultati e di prova espressa sul terreno di gioc del "Ceravolo" al mirino posto sull'unica squadra che prima dei calabresi aveva ottenuto il bottino pieno contro i lupi: la squadra di Piero Braglia ritrova i laziali un girone dopo (ma con il recupero di una giornata di campionato programmato per il giorno 23) e con la stessa prospettiva della sconfitta rimediata al "Rocchi" di Viterbo il 3 ottobre scorso, la necessità del rilancio immediato.

Il tecnico toscano non potrà contare su Alberto Dossena, espulso nel ko di Catanzaro, e spera di recuperare pienamente Antonio Di Gaudio e Jacopo Murano, che nell'ultima gara non erano presenti neanche in panchina. Tanti piccoli dettagli per ripartire di slancio verso il venticinquesimo match di campionato e con il terzo posto condiviso con il Catanzaro e il Monopoli, a -9 dal Bari e con la Virtus Francavilla, a sorpresa seconda forza del girone.