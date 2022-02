Avellino-Monterosi, ecco l'arbitro: lupi senza vittorie e gol nei precedenti I precedenti con la quaterna per la sfida in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino - Monterosi Tuscia, in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", valida per la settima giornata di ritorno di Serie C (girone C) sarà diretta da Marco Monaldi di Macerata. Sono 12 le gare arbitrate in stagione dal fischietto marchigiano, che sarà coadiuvato dagli assistenti, Giuseppe Licari di Marsala e Andrea Torresan di Bassano del Grappa, con Abdoulaye Diop di Treviglio quarto ufficiale. Sono due le sfide dirette da Monaldi con i lupi protagonisti sul terreno di gioco: Vibonese - Avellino 2-0 del 17 aprile 2021 e Monopoli - Avellino 0-0 del 20 settembre scorso. Gli irpini proveranno a sbloccarsi, quindi, nell'elenco dei precedenti con l'arbitro di Macerata per gol e vittorie.