Avellino, da Forte al sostituto di Dossena: 4 nodi da sciogliere per Braglia Modulo e interpreti, ecco come potrebbero cambiare i biancoverdi tra infermeria e scelte tecniche

Cancellare la sconfitta a Catanzaro è l'imperativo per l'Avellino, obbligato a vincere contro il Monterosi Tuscia per spazzare via i malumori e, non di meno, approfittare dello scontro diretto tra il Monopoli e il Bari, in programma in concomitanza con il match al “Partenio-Lombardi”, sabato alle 17,30. All'alba del primo appuntamento del secondo tour de force in calendario a febbraio, Braglia ha diversi nodi da sciogliere.

Il primo è relativo a chi sostituirà Dossena, squalificato per due giornate in seguito all'espulsione rimediata al “Ceravolo”: Ciancio potrebbe essere arretrato nel terzetto arretrato, facendo posto a Rizzo sulla corsia destra di centrocampo o tornare alla linea a 4 con uno tra Bove e Scognamiglio nel cuore del pacchetto arretrato di fianco a Silvestri. C'è poi da capire chi tra Pane e Forte, escluso per scelta tecnica in Calabria, difenderà i pali e se Di Gaudio sarà a disposizione. Stando a quanto comunicato dal club biancoverde, l'esterno d'attacco da 3 partite non si accomoda neppure in panchina poiché a riposo precauzionale per una botta a un ginocchio. Non meno rilevante capire se Murano, fuori anzitempo, per noie muscolari, contro la Juve Stabia, sarà in grado di scendere in campo e se, dunque, i lupi potranno schierarsi con uno o due attaccanti soprattutto qualora anche Plescia, out due gare di fila per via di una tonsillite, come chiarito dall'Avellino, dovesse essere ancora indisponibile.