Forte o Pane? Braglia a un bivio senza precedenti contro il Monterosi Tuscia Gerarchie mai così in bilico tra i pali dell'Avellino, il tecnico chiamato a una scelta spartiacque

Premessa, doverosa: il valore di Forte, come calciatore e professionista, non si discute. Mai, però, come nelle ultime settimane, la sua titolarità è stata ed è in dubbio. Nella scorsa stagione Pane lo ha sostituito nel momento in cui si è infortunato al bicipite femorale, alla schiena e nella semifinale di andata dei playoff, all'Euganeo, contro il Padova, poiché squalificato. Tradotto in numeri: 11 volte. Quest'anno, tolta la parentesi in Coppa Serie C, nessun intoppo di natura fisica: Forte le ha giocate praticamente tutte e il collega di reparto ha dovuto aspettare sino alla prima giornata di ritorno, a Campobasso, approfittando di un turno di stop forzato per sopraggiunto limite di ammonizioni, per bagnare il suo esordio stagionale in campionato.

Rispetto allo scorso anno, però, Forte ha palesato qualche incertezza in più. Nulla di trascendentale, sbavature fisiologiche per chi interpreta un ruolo delicato e più che tollerabili se messe a paragone di un rendimento spesso ben al di sopra della sufficienza. Contro la Juve Stabia, però, dopo essere già stato criticato per il gol incassato contro il Monopoli, è arrivata una prestazione in cui, forse per la prima volta in due stagioni, il numero 22 dell'Avellino è parso poco sicuro e scarsamente sereno. Sensazioni evidenziate da qualche intervento da tenere il fiato sospeso, da un paio di uscita a vuoto, dalle scuse ai compagni di squadra in più di una circostanza e, non ultimo, dal gol subito in pieno controtempo.

Braglia ha così deciso, per la prima volta in assoluto, di tenerlo fuori per scelta tecnica. Non era mai capitato in due anni. Una decisione che il tecnico ha rivendicato nel post-gara, che sembrerebbe essere la cartina da tornasole di un pizzico di tensione verosimilmente lasciata in eredità dalla settimana successiva alla partita con le vespe e che potrebbe essere confermata contro il Monterosi Tuscia, complice anche la buona prova offerta da Pane al “Ceravolo”. Se così fosse si aprirebbe un altro scenario senza precedenti, con le gerarchie che sarebbero definitivamente in discussione. E, intanto, anche i tifosi si dividono, specialmente sui social, tra chi sostiene Forte e una parte mai così consistente di scettici in merito al rendimento del portiere. Gli stessi che avevano invocato l'impiego di Pane e che ora vorrebbero vederlo in pianta stabile a difesa dei pali irpini.