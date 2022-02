Avellino, test con la Primavera. Squalifica De Simone e Dossena: le ultime Il club irpino ha presentato ricorso per il vice allenatore e il difensore

L'Avellino ha sostenuto un test in famiglia, a ranghi misti con i giovani della Primavera 3 della società irpina. L'amichevole è terminata con il risultato finale di 8-0: a segno Alessandro Mastalli con un poker, doppiette per Vincenzo Plescia e Marius Andrei Mocanu. Il mirino dei lupi è sulla gara casalinga in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi" contro il Monterosi Tuscia. La società ha deciso di presentare ricorso avverso le squalifiche del vice allenatore, Domenico De Simone, e di Alberto Dossena.