Paganese, rescinde un ex calciatore dell'Avellino Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto, preludio all'inizio di una nuova avventura in D

La Paganese saluta un ex calciatore dell'Avellino. Il club azzurrostellato ha comunicato la risoluzione del contratto stipulato la scorsa estate con Antonio Zito. Il centrocampista ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così in maniera anticipata, rispetto alla scadenza inizialmente fissata al 30 giugno 2022, la sua esperienza a Pagani. Zito aveva finora totalizzato 16 presenze e 2 assist in campionato oltre a un gettone in Coppa Serie C. "Il club ringrazia Antonio per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali" si legge nella nota ufficiale con cui la socità presieduta da Raffaele Trapani ha annunciato la separazione consensuale con il calciatore, destinato a proseguire la sua carriera in Serie D con la maglia del F.C. San Giorgio (Serie D, girone H). Definita, dunque, un'altra uscita per quanto riguarda la rosa allenata da Gianluca Grassadonia, oggetto di un costante restyling nel corso delle scorse settimane e anche dopo la fine della finestra invernale di calciomercato.