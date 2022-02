Avellino - Monterosi, la seconda volta al Partenio: ecco chi decise la prima Quarta gara tra irpini e laziali, il bilancio dei precedenti è finora in perfetto equilibrio

Avellino e Monterosi si apprestano ad affrontarsi per la quarta volta nella storia. Sabato, alle 17,30, al "Partenio-Lombardi", è in programma la sfida valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Un girone fa la partita che rischiò di scatenare una rivoluzione tecnica in casa biancoverde: al "Rocchi" di Viterbo, il 3 ottobre dello scorso anno, i biancoverdi andarono ko contro i tusciesi sul risultato finale di 2-1, nonostante la superiorità numerica (doppio giallo a Polito) fin dal 30' del primo tempo. A sbloccarla fu l'ex Adamo, poi il pareggio di Gagliano e, infine, la rete decisiva di Costantino.

Gli altri due precedenti risalgono alla Serie D: Avellino e Monterosi Tuscia hanno condiviso la stagione 2018/2019 nel girone G. Pari a reti inviolate in trasferta e una vittoria casalinga per la formazione allenata all'epoca, da Bucaro in quell'occasione squalificato e sostituito da Cinelli: finì 2-1 per effetto delle reti di Mentana e Alfageme per i biancoverdi e Proia per i biancorossi. La stagione terminò con la promozione dei lupi in Serie C, al culmine trionfale rincorsa sul Lanusei, culminata nella vittoria dello spareggio, contro i sardi, a Rieti il 6 maggio 2019.

Tornando alla stretta attualità, gli uomini di mister Minichini sono reduci da una vittoria interna sul Taranto (2-1), dopo le due battute d'arresto subite prima contro il Palermo (2-0) e il Bari (1-0) con annesse polemiche. I laziali, nella loro prima stagione in Serie C, hanno messo in cascina, finora, 27 punti, gli stessi del Campobasso e occupano il quattordicesimo posto in classifica nel girone C.