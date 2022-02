Avellino, continua la stagione maledetta di Mastalli: si è infortunato Il centrocampista costretto a fermarsi proprio mentre sembrava correre verso una maglia da titolare

Ci sono stagioni che nascono storte e non riescono a raddrizzarsi e sembra essere proprio il caso di quella che sta vivendo Alessandro Mastalli. Neppure il tempo di far registrare segnali di crescita, nel corso del test a ranghi misti sostenuto ieri, nel corso del test a ranghi misti con i ragazzi della Primavera 3, che il centrocampista ha dovuto alzare bandiera bianca.

A distanza di poche ore dai 4 gol realizzati in amichevole, che lasciavano aperta la porta per una maglia da titolare dopo un'annata agonistica da comprimario, Mastalli si è fatto male in seguito a una caduta in allenamento: dolorante al polso sinistro, ha praticato esami strumentali, che hanno evidenziato una frattura dello scafoide. In attesa di conoscere i tempi di recupero e di capire se sarà, come appare verosimile, necessario che indossi un tutore per tornare a disposizione di Braglia, Mastalli non potrà, dunque, scendere in campo contro il Monterosi Tuscia.

Tre volte nella mischia dal primo minuto, subentrato in 11 altre circostanze, prevalentemente per piccoli spezzoni di gara, il talento bolognese, che per valutazione di carattere tecnico, relative alla preferenza per colpitori di testa, e tattico, date le caratteristiche che lo rendono più funzionale a un centrocampo a 3 che a 2, Mastalli dovrà ancora mordere il freno nel contesto di un campionato finora maledetto.