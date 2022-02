Verso Avellino - Monterosi, Menichini deve rinunciare a un difensore I laziali attesi al Partenio col 3-5-2, ecco la probabile formazione

È la vigilia del match tra Avellino e Monterosi Tuscia. Il match, valido per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, andrà in scena al “Partenio-Lombardi”, con fischio d’inizio alle 17,30. Il tecnico dei laziali, Leonardo Menichini, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro gli irpini.

Tra i 22 scelti dal mister tusciese è assente il difensore Daniele Piroli. Al suo posto c’è Valerio Fraioli. I biancorossi dovrebbero optare per il 3-5-2, modulo scelto anche nel match d’andata contro gli uomini di mister Braglia.

La lista dei 22 convocati.

Portieri: Alia, Daga, Basile.

Difensori: Borri, Verde, Tartaglia, Rocchi, Fraioli, Mbende, D’Antonio.

Centrocampisti: Cancellieri, Franchini, Milani, Adamo, Parlati, Tonetto, Buglio.

Attaccanti: Errico, Costantino, Ekuban, Artistico, Caon.

La probabile formazione.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Rocchi; Adamo, Franchini, Buglio, Parlati, Cancellieri; Costantino, Ekuban. A disp.: Daga, Basile, Fraioli, Tartaglia, Tonetto, Verde, Milani, D’Antonio, Errico, Artistico, Caon. All.: Menichini.