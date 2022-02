Il cuore d'oro di Kanoute: "Prima delle domande, dedico il successo a Carmela" Avellino - Monterosi Tuscia 2-0, lo splendido gesto dell'attaccante dei biancoverdi

Avellino – Monterosi Tuscia 2-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Mamadou Kanoute: “Prima di rispondere a qualsiasi domanda, volevo dedicare questa vittoria a Carmela. Ho saputo e letto della sua scomparsa prematura e ci tenevo dire che i 3 punti e il gol sono per lei. Per quanto riguarda la partita, sapevamo di dover avere pazienza. Sono 3 punti fondamentali per noi e siamo contenti di aver accorciato un po’ le distanze sul Bari. Martedì affronteremo la Virtus Francavilla, sarà una gara molto difficile e per questo dobbiamo prepararci al meglio”.

“Questo mese è importante per le sorti del campionato. Il mio gol? Kragl non l’avevo visto, appena ho toccato la palla mi sono reso conto di avere a disposizione uno spazio enorme, ho pensato subito di puntare il portiere e fortunatamente mi è andata bene. È stato bello segnare e festeggiare sotto la Curva Sud, cercherò sempre di ripagare la stima che la piazza ha nei miei confronti. È un anno fondamentale per me qui ad Avellino”.