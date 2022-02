L'Avellino mette a tacere le polemiche, Monterosi ko 2-0: lupi a -7 dal Bari Carriero e Kanoute stendono i laziali, i lupi approfittano del pari (0-0) dei biancorossi a Monopoli

L’Avellino batte 2-0 il Monterosi Tuscia e si porta a -7 dal Bari, stoppato sullo 0-0 al “Veneziani” dal Monopoli. Lupi secondi in condominio col Catanzaro (1-0 ad Andria).

La cronaca. Braglia, che deve fare i conti con l’assenza di Maniero e Murano, tra i rincalzi per onor di firma, opta per il 4-2-3-1: Rizzo, Kanoute e Di Gaudio, in campo a sorpresa, agiscono alle spalle dell’unica punta Plescia. Menichini sceglie il rodato 3-5-2: Caon vince il ballottaggio con Ekuban e parte titolare. Costantino, match-winner della gara di andata, parte dalla panchina: gioca Artistico.

Ritmi blandi in avvio di gara, con una prolungata fase di studio che s’interrompe al 14’: Di Gaudio, palesemente non al top della forma dopo tre gare di stop forzato per via di una contusione a un ginocchio, perde palla e i laziali ripartono a tutta velocità. Silvestri affonda Verde al limite dell’area di rigore, l’arbitro Monaldi della sezione di Macerata applica la regola del vantaggio, che permette a Caon di arrivare al tiro: palla di poco alta sulla traversa. Lo stesso Caon è costretto a lasciare il campo al 23’, per noie muscolari: tocca a Ekuban.

Due giri di lancette l’Avellino si porta in vantaggio con l'unico tiro nello specchio della porta del primo tempo. Rimessa laterale di Rizzo, Carriero addomestica il pallone ed elude la guardia tutt’altro che feroce di Parlati con una veronica che gli permette di portarsi il pallone sul sinistro e scaraventarlo, con una gran conclusione, all’incrocio dei pali: traiettoria imparabile per Alia, terzo gol in campionato per il centrocampista, che zittisce tutti, nella sua esultanza, correndo ad abbracciare il massaggiatore Picariello, che ha fatto gli straordinari per rimetterlo in piedi da vari acciacchi nel corso della stagione. Sbloccato il risultato l’Avellino amministra il vantaggio. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Si riparte. Di Gaudio, in affanno, fa posto a Micovschi. La Curva Sud ricorda con uno striscione Carmela, tifosa biancoverde scomparsa prematuramente all’età di 27 anni: “Hai combattuto con coraggio… Ciao Carmela!” Applausi da tutto lo stadio. Il Monterosi prova ad alzare il baricentro per rendersi pericoloso, l’Avellino approfitta degli spazi per cercare di chiudere i conti colpendo di rimessa: al 52’ c’è una prateria davanti a Carriero, Tito lo vede e lo serve con un lancio profondo, il centrocampista addomestica il pallone, si libera di Tartaglia e prova la puntata risolutiva centrando l’esterno della rete.

Si procede per fiammate. Adamo meriterebbe il secondo giallo per un brutto intervento su Carriero, ma viene graziato. Plescia ci prova, di testa e con una girata di destro su tocco arretrato di Kanoute. De Francesco, subentrato nella girandola dei cambi in vista della trasferta a Francavilla Fontana (martedì, ore 18), si mette in proprio e ci prova dai 20 metri: alto.

A chiudere i conti ci pensa Kanoute, al 77’: l’assist è del difensore ospite Tartaglia, che lo lancia a tu per tu con Alia nel tentativo di vincere un contrasto con Micovschi. Kragl accompagna l’azione ed è tutto solo, ma è troppo ghiotta la possibilità di mettere a sedere l’estremo difensore avversario e correre a festeggiare, sotto la Curva Sud, il terzo centro in campionato e primo tra le mura amiche. Il successo è in ghiaccio col sigillo del 2-0. Finisce così, riscatto immediato dopo la sconfitta a Catanzaro e rivincita dopo l’amaro ko rimediato un girone fa a Viterbo.

Il tabellino.

Avellino – Monterosi Tuscia 2-0

Marcatori: pt 25’ Carriero; st 34’ Kanoute.

Avellino (4-2-3-1): Pane 6; Ciancio 6.5, Silvestri 6, Bove 6, Tito 6 (38’ Scognamiglio sv); Aloi 6 (38’ st Matera sv), Carriero 7; Rizzo 6 (22’ st Kragl 6), Kanoute 7, Di Gaudio 5 (1’ st Micovschi 6); Plescia 6.5 (22’ st De Francesco 6). A disp.: Pizzella, Forte, Murano, Mocanu, Di Paola, Tarcinale. All.: Braglia 6.5.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia 6; Tartaglia 5, Borri 6, Rocchi 5.5; Verde 6 (32’ st Milani sv), Buglio 5.5, Parlati 5 (14’ st Franchini 5.5), Adamo 5 (14’ st Errico 5), Tonetto 6; Artistico 5 (14’ st Costantino 5.5), Caon 6 (22’ pt Ekuban 5.5). A disp.: Daga, Basile, Cancellieri, Fraioli, Mbende, D'Antonio. All.: Menichini 5.5.

Arbitro: Monaldi della sezione di Macerata 5.5. Assistenti: Licari della sezione di Marsala e Torresan della sezione di Bassano del Grappa 6 e 6. Quarto Ufficiale: Diop della sezione di Treviglio.

Note: Ammoniti: Adamo, Buglio, Silvestri, Rocchi e Aloi per gioco falloso. Angoli: 7-0. Recupero pt 2’, st 4’. Spettatori e incasso non comunicati.