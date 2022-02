Latina - Avellino, tensione e cariche all'esterno dello stadio Francioni Alcuni tifosi delle opposte fazioni hanno cercato il contatto nei pressi del Settore Ospiti

Momenti di tensione all'esterno dello stadio “Francioni” al termine di Latina – Avellino. Come documentato da un video di pochi secondi, che sta facendo il giro del web, nei pressi del Settore Ospiti alcuni tifosi delle opposte fazioni hanno cercato di venire a contatto innescando una serie di cariche da parte della polizia, al lavoro per individuare i responsabili e procedere a emettere provvedimenti di Daspo.

Già prima della partita non è passata inosservata l'assenza sugli spalti dello zoccolo duro delle due Curve, che hanno fatto il loro ingresso allo stadio al 23' del primo tempo sia per un clima già particolarmente acceso prima del fischio d'inizio, all'esterno dello stadio, accompagnato dall'esplosione di alcune bombe carta, sia per procedere a una serie di controlli capillari.

I rapporti tra la tifoseria pontina e irpina non sono mai stati distesi, complice anche il solido legame di amicizia tra gli ultrà vellinesi e quelli del Frosinone, acerrimi rivali di quelli del Latina. Ai tempi della Serie D fece scalpore un episodio violento all'aeroporto di Roma Fiumicino, dove alcuni supporter dell'Avellino e del Latina si incontrarono di ritorno dalle trasferte sarde di Muravera e Budoni; dopo la partita del girone di andata un pullman dei tifosi laziali fu colpito da alcuni sassi mentre transitava sulla Bonatti. Ieri un'altra pagina di cronaca, che è destinata ad avere strascichi.