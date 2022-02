Fitta nevicata, Avellino - Catania rinviata: ecco quando può essere recuperata Il manto in erba sintetica impraticabile, slitta il match al “Partenio-Lombardi”

Avellino - Catania, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’intensa nevicata, in corso da ore e con intensità crescente sul capoluogo irpino,che ha completamente imbiancato il campo del “Partenio – Lombardi”. Le due squadre hanno svolto regolarmente il riscaldamento pre-gara, ma la situazione meteo è andata via via peggiorando. L'arbitro Di Graci della sezione di Como ha provato diverse volte a far rimbalzare il pallone eseguendo un ultimo tentativo con i capitani Aloi e Rosaia, dopo il rientro pre-partita negli spogliatoi. Nulla da fare. Gli uomini di mister Gautieri si sono così recati sotto la Curva Sud per salutare i tifosi presenti in Curva Sud e, in seguito, hanno dato il via a un allenamento di 40 minuti con tanto di cori ad accompagnarli. Non sono mancati i momenti di divertimento tra lancio di palle di neve tra i calciatori, con buona pace degli encomiabili addetti alla manutenzione dell'impianto di gioco che, pale alla mano, hanno provato a rendere visibili le linee del rettangolo verde, ormai diventato bianco.

Ed è già toto-recupero: non domani, dato l'impegno della Primavera; il 2, il 9 o il 23 o il 30 marzo. Da escludere il 16 (turno infrasettimanale).

Avellino - Catania (rinviata a data da destinarsi a causa dell'impraticabilità del campo di gioco)

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Maniero, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Matera, Kragl, Di Martino, Micovschi, Murano, Plescia, Mocanu. All.: Gautieri.

Catania (4-2-3-1): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano; Simonetti, Russini, Biondi; Moro. A disp.: Stancampiano, Ercolani, Pino, Claiton, Ropolo, Izco, Cataldi, Bianco, Russotto, Sipos, Piccolo. All.: Baldini.

Arbitro: Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Cavallina della sezione di Parma e Dell'Orco della sezione di Policoro. Quarto Ufficiale: Maggio della sezione di Lodi.