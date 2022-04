Bari - Avellino 1-0, le pagelle Gli ingressi di Kanoute e Carriero cambiano la partita. Murano, altra giornata "no". Kragl nervoso

Bari – Avellino 1-0, le pagelle.

Avellino (3-5-1-1)

Forte 6: Buca l'uscita su Simeri, ma viene graziato dalla carica di Di Cesare su Kragl, che rende tutto vano. Incolpevole sullo strepitoso gol di Maita.

Silvestri 6: Fa il suo per tutta la gara, nel finale becca un giallo pesante: era in diffida e salterà la Vibonese.

Scognamiglio 6: Annulla Antenucci, dirige la difesa con personalità, sfortuna vuole che da un suo colpo di testa nasca il gol di Maita, che decide la partita.

Bove 6: Sul pezzo, attento nelle chiusure e negli anticipi.

Ciancio 6: Bene soprattutto nella ripresa quando innesca diverse azioni duettando, sulla catena di destra, con Carriero e Kanoute.

Aloi 6: Parte in sordina, cresce alla distanza.

De Francesco 5.5: Non riesce a imprimere velocità alla manovra. Nel secondo tempo mette a tu per tu Plescia con Frattali con un gran lob (36' st Micovschi sv: Si fa vedere con un tiro, parato da Frattali e becca un'ammonizione per il solito pizzico di nervosismo di troppo).

Kragl 5: Nervoso e inconcludente, non riesce a trascinare la squadra come sa fare (1' st Carriero 6: Buon impatto sulla partita).

Mignanelli 5: Paga pure lui lo scotto per la tensione facendo un paio di passi indietro rispetto alle recenti, positive, prestazioni (1' st Tito 5: Sottotono, deve ritrovarsi in vista dei playoff).

Di Gaudio 5.5: Ben contenuto, con le buone e le cattive, non riesce a illuminarsi e a illuminare (21' st Kanoute 6: Più volte pericoloso, un po' di cinismo in più e sarebbe stato determinante).

Murano 5: Egoista nel primo tempo, ancora lontani dal bomber risolutivo che tutti si attendevano (1' st Plescia 6: Sfiora il pari in spaccata, ma Frattali cala giù la saracinesca).

Gautieri 6: L'Avellino fa la sua partita, soprattutto nel secondo tempo con i cambi che si rivelano determinanti per dare slancio e vivacità alla manovra offensiva. Nel finale paga dazio per il carico emotivo della gara facendosi espellere.

Bari (4-3-1-2): Frattali 7; Belli 6.5, Terranova 6, Di Cesare 6, Ricci 6; Maita 7 (1' st Bianco 6), Maiello 6.5, Scavone 6 (28' st Misuraca 6); Mallamo 6.5 (30' st D'Errico sv); Simeri 6 (36' st Cheddira sv), Antenucci 5.5 (28' st Citro 6). All.: Mignani 6.5.

Arbitro: Maggio della sezione di Lodi 5. Assistenti: Maninetti della sezione di Lovere e Giorgi della sezione di Legnano 5 e 6.