Gautieri: "C'era un rigore clamoroso su Kanoute. Vi spiego la mia espulsione" Bari - Avellino 1-0, il tecnico: "Mi aspettavo di più, abbiamo regalato il primo tempo"

Bari – Avellino 1-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Nel primo tempo abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo regalato un tempo al Bari e in partite così, contro un avversario così, non dovevamo permettercerlo. Poi, c’è stato l’eurogol dei padroni di casa, con l'unico tiro in porta della loro partita. Nel secondo tempo, invece, abbiamo giocato la gara che avevamo preparato. C’era un rigore clamoroso su Kanoute. Ora, però, pensiamo alla gara contro la Vibonese. Nella gara di oggi mi aspettavo di più da parte di tutta la squadra. I cambi? Ho pensato di mettere un giocatore di fascia come Tito per dare una spinta in più, Carriero per pressing alto e Plescia per aiutare la squadra a salire. Non ci possiamo permettere di abbassare la guardia, indipendentemente da chi affrontiamo".

"La mia espulsione? Ho visto che c’era una mezza rissa e sono uscito per dividere i miei ragazzi per evitare sanzioni disciplinari, ma l’arbitro mi ha mandato fuori. Il regolamento dice che se c’è caos in panchina a pagare è il tecnico e, in quel momento, è stato così".

"Adesso dobbiamo pensare a conquistare il massimo dei punti nelle ultime due partite della stagione regolare. Non dobbiamo pensare né al Catanzaro, né al Palermo, ma solo a noi stessi. Dobbiamo raccogliere i cocci di questa sconfitta e guardare la classifica solo alla fine”.