Bari - Avellino non finisce più. Di Cesare: "Non ci hanno mai rispettato" Il capitano dei biancorossi: "Noi ce ne andiamo in Serie B, loro restano in Lega Pro"

Animi tesi in campo, dichiarazioni al vetriolo nel post-gara. Bari – Avellino non finisce più. Valerio Di Cesare, capitano dei biancorossi ed ex dei biancoverdi, con cui ha collezionato 11 presenze nel 2004, è intervenuto in collegamento con Radio Bari raccontando: “Abbiamo deciso di tornare ad allenarci un giorno prima del dovuto per lavorare meglio, c'è da chiudere in bellezza e il campionato e la poule scudetto. Dunque, non ha senso staccare la spina. Ieri abbiamo fatto un gran primo tempo e finalmente ha segnato Maita, che di solito, di gol, se ne mangia un po' troppi. Non pensavo sarebbe stato così difficile risalire in Serie B, ma ora che ci siamo riusciti posso dire che è davvero bello”.

Poi l'affondo nei confronti dei lupi: “Io non dimentico, lo scorso anno siamo stati dietro e ad Avellino non ci hanno mai rispettato. Noi abbiamo fatto i complimenti alla Ternana, loro con noi non hanno avuto lo stesso atteggiamento. Però, noi ce ne andiamo in Serie B, loro restano in Lega Pro, dalla prima all'ultima abbiamo dimostrato di essere i più forti”.