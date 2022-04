Foggia, invasione e tentata aggressione a Iemmello: il Catanzaro vince 6-2 I calabresi agganciano e sopravanzano in classifica l'Avellino, ora quarto. Caos allo "Zaccheria"

L'Avellino scivola al quarto posto in classifica: il Catanzaro travolge il Foggia allo “Zaccheria”, con il risultato di 6-2, aggancia i biancoverdi e li sopravanza in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Il posticipo della trentaseiesima giornata del girone C di Serie C farà, però, a lungo discutere e potrebbe avere conseguenze serie per la società pugliese in seguito al tentativo di aggressione, in seguito a un'invasione di campo, subita da Iemmello da parte di un tifoso poco prima del 70'. Il fatto di cronaca si è verificato mentre l'attaccante si apprestava a calciare il rigore che avrebbe portato sul 6-1 gli ospiti. La gara è stata sospesa per 12 minuti con difficoltà a ripartire dato il fitto lancio di oggetti in campo.

Vivarini ha deciso di sostituire Iemmello, il rigore è stato battuto e sbagliato da Sounas, prima di essere ribadito in rete da Gatti. Poco dopo un'altra invasione di campo, con una tentata aggressione ancora una volta ai danni di Iemmello, seduto in panchina ed tra gli ex di turno, che nel 2019 vide andare in fiamme la sua auto prima di lasciare il club rossonero. Il centravanti, autore di una doppietta dopo il gol di Curcio, è stato invitato a raggiungere gli spogliatoi. La partita è terminata non senza difficoltà. Per la cronaca di Biasci (doppietta), Vandeputte e Garofalo le altre marcature finite a tabellino.

L'Avellino sarà di scena a Foggia nell'ultima giornata di campionato: verosimile, per quanto accaduto, che si giochi a porte chiuse per effetto di una probabile squalifica del campo di gioco del Foggia.