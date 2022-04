Avellino, Kanoute in gruppo. Maniero: corsa e gestione Avellino-Vibonese sarà diretta da Ancora (assistenti Santarossa-Fratello, Boiani quarto ufficiale)

Allenamento pomeridiano per l'Avellino, che sabato (ore 17.30) ospiterà la Vibonese al "Partenio-Lombardi". Subito i portieri sul terreno di gioco con gli esercizi specifici. Il primo dei calciatori di movimento a raggiungere il manto in sintetico è stato Riccardo Maniero. La punta prova ad accelerare verso i playoff: ha aperto la seduta personalizzata con la corsa per poi accomodarsi in panchina al fianco dei collaboratori di Carmine Gautieri ed effettuare alcuni esercizi sotto la guida di Salvatore Napolitano. Pochi minuti dopo il resto del gruppo biancoverde ha lavorato con fase atletica e partita a campo ridotto. Regolarmente in campo Mamadou Kanoute, a cui è stata riscontrata una distorsione al pollice della mano destra con gli esami strumentali nella giornata di ieri.

Nel frattempo, la CAN C ha comunicato le designazioni arbitrali per il penultimo turno di stagione regolare. Avellino-Vibonese sarà diretta da Andrea Ancora della sezione di Roma 1 con Davide Santarossa della sezione di Pordenone e Federico Fratello della sezione di Latina assistenti e Riccardo Boiani della sezione di Pesaro quarto ufficiale.