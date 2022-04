Avellino-Vibonese, biglietti: prezzi ridotti in tutti i settori Scontistica sui tagliandi per l'ultima sfida casalinga dei biancoverdi nella stagione regolare

Sarà l'ultima sfida casalinga in stagione regolare per l'Avellino e per la gara con la Vibonese, in programma sabato (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi", la società irpina ha previsto una scontistica per i biglietti in tutti i settori. I tagliandi potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio (domani dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio) e sul circuito TicketOne (punti vendita e online)

I prezzi

Curva Sud: intero 10 euro; ridotto donne, under 17 e over 65 5 euro; ridotto under 10 2 euro

Tribuna Terminio: intero 15 euro; ridotto donne, under 17 e over 65 10 euro; ridotto under 10 5 euro

Tribuna Montevergine Laterale: intero 30 euro; ridotto donne, under 17 e over 65 20 euro; ridotto under 10 10 euro

Ingresso allo stadio - "Come previsto dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dall’1 al 30 aprile sarà possibile partecipare a spettacoli aperti al pubblico, nonché a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto solo se muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (Green pass base) e mascherina di tipo FFP2. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. La certificazione verde covid-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata ai varchi di ingresso unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti. In assenza della certificazione verde covid-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto".