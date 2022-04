Verso Avellino - Vibonese, Dossena pronto al rientro. Ballottaggio in attacco Sabato (ore 17,30) la gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C

Seduta di allenamento a porte chiuse per l'Avellino, chiamato a riscattare il ko a Bari. Dossena è pronto al ritorno in campo dopo due partite consecutive in panchina, complice la squalifica di Silvestri per sopraggiunto limite di ammonizioni. Il centrale difensivo agirà nelle vesti di braccetto di destra, con Scognamiglio e Bove ai suoi lati, davanti a Forte, qualora Gautieri decida confermare il 3-5-2, o in tandem con uno tra Scognamiglio e Bove nell'eventualità in cui il tecnico opti per un 4-3-3 per proporre un atteggiamento tattico più offensivo al cospetto della Vibonese, ultima in classifica fino all'esclusione del Catania. A prescindere, Carriero e Tito prenotano una maglia da titolare. A destra Rizzo potrebbe essere preferito a Ciancio. Inamovibile Kragl in mediana con Aloi che potrebbe tornare a essere il perno centrale. In attacco, qualora si proceda all'adozione del tridente, spazio a Kanoute e e Di Guadio sugli esterni e ballottaggio tra Murano e Plescia per fungere da riferimento centrale.