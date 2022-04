Bari-Avellino non finisce mai, Silvestri replica a Pucino: "Troppe chiacchiere" E con capitan Aloi carica verso la Vibonese: "NIente calcoli, solo vincere"

Bari-Avellino non finisce mai. Ancora veleni dopo la partita del san Nicola. Luigi Silvestri, a margine di un evento allo store biancoverde per gli auguri di Pasqua, senza mai nominarlo replica a Pucino che con alcuni post su instagram sembrava aver provocato ancora una volta l'ambiente avellinese.

"Sull'uso dei social, vi parla chi, in passato, ha fatto errori grossolani. A volte, l'uso dei social viene visto come un modo per farsi amare dalla piazza. Abbiamo visto che ha fatto l'uomo tramite il social, non in campo. La cosa è ben diversa. Bisogna fare i fatti, non parlare sempre. Noi lo aspettavamo in campo, non ha giocato. Lasciamo le chiacchiere a lui, noi dobbiamo fare i fatti. Forse loro, in questo momento, hanno fatto i fatti. Io ho già visto quello che dovevo vedere nei miei compagni. L'entusiasmo del primo campionato vinto ci sta tuttp. Anch'io, forse, quando vincerò per la prima volta un campionato, sarò euforico. Così però è un po' esagerato".

"Ai playoff spero di affrontare il Padova - ha proseguito Silvestri - voglio la rivincita. L'anno scorso praticamente non ho mai giocato, soltanto 25 minuti da zoppo, contro di loro all'andata. Tra le pretendenti al secondo posto: temo di più il Palermo"

Ma l'attenzione ora si deve spostare di nuovo sul campo. Capitan Aloi suona la carica verso il match di sabato contro la Vibonese “Non dobbiamo commettere gli errori dell'anno scorso, dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente, vincendo a tutti i costi la partita di sabato. Speriamo che i ragazzi della Curva Sud e, in generale, tutti i tifosi vengano a supportarci perché abbiamo bisogno di loro".