Chiaiese: "Panchina Avellino? Come allenare il Real Madrid" Il vice di Gautieri sabato guiderà la squadra contro la Vibonese

Sabato andrà in panchina al Partenio al posto di mister Gautieri squalificato, Giovanni Chiaiese non nasconde la sua emozione.

"Per me è una grandissima emozione sedere su una panchina come quella dell'Avellino. E' un po' come se, rapportandola alla mia carriera, allenassi il Real Madrid. Sono molto felice. Per quanto riguarda la partita, dobbiamo ripartire dall'approccio del secondo tempo di Bari. Dobbiamo fare una partita di grande carattere”.

Gautieri non è riuscito ancora ad esprimere appieno il suo credo tattico ma Chiaiese non ne fa un dramma. "Il mister prova più moduli, ovviamente a seconda anche dell'avversario che andiamo ad affrontare. Dal punto di vista offensivo, si può giocare anche all'attacco con il 3-5-2, non siamo obbligati al 4-3-3".

Poi Chiaiese fa il punto sulle condizioni di Kanoutè e Maniero. "Mamadou sta bene e sarà sicuramente disponibile per la partita di sabato. Per Riccardo in questo momento, non figura tra i convocati, speriamo di recuperarlo quanto prima".