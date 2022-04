Avellino - Vibonese, ballottaggio in attacco per Gautieri Assenti Maniero; Pane e Silvestri (squalificati). Biancoverdi obbligati a vincere contro i calabresi

Vincere e sperare in un passo falso del Catanzaro al “Ceravolo” contro il Campobasso. L'Avellino non è più artefice del suo destino in chiave secondo posto, ma non può e non deve lasciare nulla di intentato per cercare di centrarlo. Domani, alle 17,30, il calcio d'inizio della penultima giornata di campionato: al “Partenio-Lombardi” arriva la Vibonese, condannata alla retrocessione prima di ritrovarsi proiettata in zona playout in seguito all'esclusione dal campionato del Catania e a cui serve comunque un miracolo (6 punti in 2 partite, concomitante doppio ko del Potenza) per disputare gli spareggi per non retrocedere.

Sotto coi calabresi, solo dopo sarà il momento di pensare alla trasferta a Foggia. In panchina non ci sarà Gautieri, squalificato: a sostituirlo sarà il suo vice Chiaiese, che ha lasciato intendere che sul fronte modulo si va verso la conferma del 3-5-2. Il 4-3-3 potrebbe essere rodato a gara in corso in vista dei playoff. In difesa, al posto dello squalificato Silvestri, dovrebbe rientrare Dossena (che, però, è in diffida) al fianco di Scognamiglio e Bove. A centrocampo Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl e Tito; in attacco, in attesa del rientro di Maniero (non convocato al pari dello squalificato Pane), Di Gaudio e Plescia (in vantaggio su Murano).

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Tito, Chiti, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Stanzione, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Matera, Kragl.

Attaccante: Kanoute, Murano, Plescia, Di Gaudio, Mocanu, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scongamiglio, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Di Gaudio, Plescia. A disp.: Pizzella, Chiti, Ciancio, Stanzione, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Murano, Mocanu, Micovschi. All.: Chiaiese (squalificato Gautieri).