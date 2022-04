Avellino - Vibonese, fuori un ex biancoverde Serie C, c’è anche un rientro da un turno di squalifica tra le file dei calabresi

A scandire la vigilia di Avellino - Vibonese, valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, le dichiarazioni del tecnico dei calabresi, Nevio Orlandi: "La Vibonese non merita l’ultimo posto in classifica. La qualità del gruppo non è inferiore alle squadre con cui avrebbe dovuto competere per la salvezza. E purtroppo lo ha sottolineato a Campobasso quando sarebbe dovuta scendere sul rettangolo di gioco con il sangue agli occhi e invece tutti abbiamo visto com’è andata. Un peccato perché le vicissitudini extra calcistiche ci avevano dato qualche chance in più in chiave playout. Possibilità che, ovviamente, dopo Campobasso sono state quasi completamente cancellate e che alla luce della trasferta di Avellino tratteggiano una sola via: giocare con il piglio di chi non ha nulla da perdere per dimostrare soprattutto a noi stessi che siamo un gruppo, per qualità tecniche non inferiori a tante altre. Le numerose assenze prima o dopo hanno tolto continuità di lavoro e la possibilità di variare nelle scelte. Abbiamo due doveri, quello professionale, ma, soprattutto quello morale nei confronti del presidente e della città”.

Squalificato Suagher, infortunato Anton, rientra da un turno di stop Gelonese.

La probabile formazione.

Vibonese (3-5-2): Marson; Polidori, Risaliti, Carosso; Corsi, Basso, Gelonese, Zibert, Blaze; Spina, Curiale. A disp.: Mengoni, Curtosi, Alvaro, Bellini, Grillo, Spanò, Zappa, Panati, Cattaneo, Grillo, Golfo, La Ragione. All.: Orlandi.