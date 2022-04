Avellino - Vibonese, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C

Vincere per non lasciare nulla di intentato; vincere e sperare in un passo falso del Catanzaro al “Ceravolo” contro il Campobasso. L'Avellino non è più artefice del suo destino in chiave secondo posto, ma deve portare a casa l'intera posta in palio perché il rush finale per gli spareggi promozione è pure per il terzo e quarto. Non un dettaglio perché chiudere il più avanti possibile in classifica vuol dire avere più chance di arrivare fino in fondo nella corsa al quarto e ultimo slot per l'accesso in Serie B in quella che da una lotteria, nel tempo, diventando trasversale tra i gironi A, B e C, si è tramutata una maratona.

Alle 17,30 il calcio d'inizio della penultima giornata di campionato: al “Partenio-Lombardi” arriva la Vibonese, condannata alla retrocessione prima di ritrovarsi proiettata in zona playout in seguito all'esclusione dal campionato del Catania e a cui serve comunque un miracolo (6 punti in 2 partite, concomitante doppio ko del Potenza) per disputare gli spareggi per non retrocedere.

Sotto coi calabresi, solo dopo sarà il momento di pensare alla trasferta a Foggia. In panchina non ci sarà Gautieri, squalificato: a sostituirlo sarà il suo vice Chiaiese, che ha lasciato intendere che sul fronte modulo si va verso la conferma del 3-5-2. Il 4-3-3 potrebbe essere rodato a gara in corso in vista dei playoff. In difesa, al posto dello squalificato Silvestri, dovrebbe rientrare Dossena (che, però, è in diffida) al fianco di Scognamiglio e Bove. A centrocampo Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl e Tito; in attacco, in attesa del rientro di Maniero (non convocato al pari dello squalificato Pane), Di Gaudio e Plescia (in vantaggio su Murano).

Dall'altra parte del campo Orlandi deve rinunciare a un ex biancoverde: Suagher, squalificato infortunato Ngom, rientra da un turno di stop Gelonese.

Avellino - Vibonese, le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scongamiglio, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Di Gaudio, Plescia. A disp.: Pizzella, Chiti, Ciancio, Stanzione, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Murano, Mocanu, Micovschi. All.: Chiaiese (squalificato Gautieri).

Squalificati: Gautieri, Pane, Silvestri.

Indisponibili: Maniero.

Ballottaggi: Dossena - Ciancio: 55% - 45%; Rizzo - Ciancio: 55% - 45%; Dossena / Bove - Kanoute (se gioca Kanoute 4-3-3).

Diffidati: De Francesco, Dossena, Maniero, Matera.

Vibonese (3-5-2): Marson; Polidori, Risaliti, Carosso; Corsi, Basso, Gelonese, Zibert, Blaze; Spina, Curiale. A disp.: Mengoni, Curtosi, Alvaro, Bellini, Grillo, Spanò, Zappa, Panati, Cattaneo, Grillo, Golfo, La Ragione. All.: Orlandi.

Squalificati: Suagher.

Indisponibili: Ngom.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Basso, Ngom.

Arbitro: Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Santarossa dela sezione di Pordenone e Fratello della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Boiani della sezione di Pesaro.