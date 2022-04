Avellino - Vibonese 3-1, le pagelle. Funziona la catena Ciancio - Carriero Murano entra bene in partita: due assist. Dossena si conferma top per la categoria

Avellino – Vibonese 3-1, le pagelle.

Avellino (3-5-2)

Forte 6: Inoperoso fino al gol di Curiale, su cui è incolpevole.

Dossena 6.5: Ottime letture, domina nel gioco aereo. Ci mette fisico e intelligenza tattica.

Scognamiglio 6.5: Guida con esperienza la retroguardia, un muro del pianto per il giovane Spina (41’ st Stanzione sv: L’emozione dell’esordio tra i professionisti).

Bove 6: Fa il suo, senza strafare o complicarsi la vita.

Ciancio 6.5: Spinge con personalità facendo funzionare alla perfezione la catena con Carriero.

Carriero 6.5: Sta tornando sui suoi livelli in termini di intensità e cattiveria agonistia. Perfetta l’assistenza per Plescia, che fa 1-0.

Aloi 6.5: Terzo gol in campionato, record stagionale. Testa alta e idee chiare (41’ st Mastalli sv: Entra a giochi fatti).

Matera 6: Primo tempo anonimo, bene fino alla sostituzione con un bel tiro dalla distanza e il cross tagliato che propizia il fallo da rigore su Kanoute (17’ st De Francesco 6.5: Lob morbido per la torre di Murano, che permette ad Aloi di buttare giù la porta).

Tito 6: Torna a scodellare un discreto numero di palloni in area di rigore, pecca di un pizzico di precisione.

Kanoute 6.5: Si danna l’anima, corre a più non posso, gli manca il gol che sciupa prima a tu per tu con Mengoni e poi facendosi ipnotizzare dagli undici metri (17’ st Di Gaudio 6.5: Il primo pallone utile lo spedisce in fondo al sacco).

Plescia 6: Fa gol, ma alle volte i perde in un bicchiere d’acqua non riuscendo a far valere il fisico e impappinandosi in giocate piuttosto elementari (21’ st Murano 6.5: Entra male in partita, poi tira fuori due assist e un paio di gran giocate da cui ripartire per essere protagonisti nei playoff).

Chiaiese (squalificato Gautieri) 6: L’avversario è quello che è, in inferiorità numerica dal 27’ non c’è più partita. L’Avellino, però, fa la sua parte. C’è da spingere sulla capacità di chiudere prima le partite.

Vibonese (3-5-2): Mengoni 6.5; Polidori 5, Risaliti 5.5, Carosso 4.5; Corsi 5, Gelonese 5, Basso 5.5 (41’ st Alvaro sv), Zibert 5.5 (41’ st Bellini sv), Zappa 6 (31’ pt Mahrous 6); Spina 6 (31’ st Panati sv), Curiale 5. A disp.: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Bellini, Blaze, Cattaneo, Punturiero. All.: Orlandi 6.

Arbitro: Ancora della sezione di Roma 1 5. Assistenti: Santarossa della sezione di Pordenone e Fratello della sezione di Latina 5 e 5.