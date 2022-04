Chiaiese: "Noi siamo l'Avellino, a Foggia andremo per imporci" Il vice allenatore: "Murano? Sono felice così come Gautieri, può e deve fare la differenza"

Avellino – Vibonese 3-1, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Vincenzo Chiaiese: “Della partita di oggi contro la Vibonese va sottolineato, più che l'aspetto qualitativo, quello mentale. Queste sono gare che nascondono delle insidie clamorose. Abbiamo giocato i primi 7, 8 minuti in maniera eccellente, poi abbiamo abbassato il livello di cattiveria agonistica che ci ha contraddistinto all’inizio. Alla fine dei conti abbiamo, però, abbiamo gestito sempre noi la partita. Ora abbiamo la testa alla gara contro il Foggia, in cui dovremo fare il nostro meglio per conquistare i 3 punti".

"Noi siamo l’Avellino e a Foggia dovremo imporci. Sicuramente c’è da migliorare ancora la fase di finalizzazione. È visibile a tutti che non concretizziamo sottoporta nonostante tutte le situazioni che creiamo. Murano? Sono contento di come ha giocato. Lo è anche Gautieri. Spero che sia l’inizio di un percorso che lo faccia tornare a fare la differenza, come tutti sappiamo che può fare. Carriero? La catena di destra è funzionata bene ed è giusto, in effetti, sottolineare anche la prestazione di Ciancio. Riguardo gli aspetti tattici ne parlerà mister Gautieri. Stiamo lavorando sul 4-3-3 e quando sarà il momento giocheremo con quel modulo”.